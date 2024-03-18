Ямальские бизнесмены продали на площадках ГУМа 1,5 тонны продукции

За первые недели торговли под региональным брендом «Сделано на Ямале» местные производители продали на площадках главного универмага Москвы более 1,5 тонн сельхозпродукции. Особой популярностью у покупателей пользуются окорок оленя, балык, икра ряпушки и печень налима в консервах, сообщают в департаменте АПК.
«За первые две недели работы на площадке главного универмага страны ямальцы продали свыше 1,5 тонны сельхозпродукции собственного производства. <…> Особым спросом жителей и гостей столицы страны на площадке ГУМа пользуются: окорок оленя, балык, икра ряпушки и печень налима в консервах, чир и пыжьян пряного посола», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Как поясняют в департаменте, ямальскую продукцию представляют рыболовецкая артель «Орион», мясоперерабатывающие комплексы «Ямальские олени» и «Паюта». Здесь же можно купить товары производственной фирмы «Ныда-Ресурс» и Первой ямальской чайной мануфактуры.
Ранее URA.RU сообщало, что актер из сериала «Слово пацана» окунулся в традиции ЯНАО на фестивале молодежи в Сочи. Леон Кемстач попробовал деликатесы в павильоне ЯНАО на ВФМ в Сочи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.