18 марта 2024

Ямальские бизнесмены продали на площадках ГУМа 1,5 тонны продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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На площадках ГУМа ямальские бизнесмены продали более 1,5 тысячи тонн продукции Фото:

За первые недели торговли под региональным брендом «Сделано на Ямале» местные производители продали на площадках главного универмага Москвы более 1,5 тонн сельхозпродукции. Особой популярностью у покупателей пользуются окорок оленя, балык, икра ряпушки и печень налима в консервах, сообщают в департаменте АПК.

«За первые две недели работы на площадке главного универмага страны ямальцы продали свыше 1,5 тонны сельхозпродукции собственного производства. <…> Особым спросом жителей и гостей столицы страны на площадке ГУМа пользуются: окорок оленя, балык, икра ряпушки и печень налима в консервах, чир и пыжьян пряного посола», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как поясняют в департаменте, ямальскую продукцию представляют рыболовецкая артель «Орион», мясоперерабатывающие комплексы «Ямальские олени» и «Паюта». Здесь же можно купить товары производственной фирмы «Ныда-Ресурс» и Первой ямальской чайной мануфактуры.

Ранее URA.RU сообщало, что актер из сериала «Слово пацана» окунулся в традиции ЯНАО на фестивале молодежи в Сочи. Леон Кемстач попробовал деликатесы в павильоне ЯНАО на ВФМ в Сочи.

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За первые недели торговли под региональным брендом «Сделано на Ямале» местные производители продали на площадках главного универмага Москвы более 1,5 тонн сельхозпродукции. Особой популярностью у покупателей пользуются окорок оленя, балык, икра ряпушки и печень налима в консервах, сообщают в департаменте АПК. «За первые две недели работы на площадке главного универмага страны ямальцы продали свыше 1,5 тонны сельхозпродукции собственного производства. <…> Особым спросом жителей и гостей столицы страны на площадке ГУМа пользуются: окорок оленя, балык, икра ряпушки и печень налима в консервах, чир и пыжьян пряного посола», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Как поясняют в департаменте, ямальскую продукцию представляют рыболовецкая артель «Орион», мясоперерабатывающие комплексы «Ямальские олени» и «Паюта». Здесь же можно купить товары производственной фирмы «Ныда-Ресурс» и Первой ямальской чайной мануфактуры. Ранее URA.RU сообщало, что актер из сериала «Слово пацана» окунулся в традиции ЯНАО на фестивале молодежи в Сочи. Леон Кемстач попробовал деликатесы в павильоне ЯНАО на ВФМ в Сочи.
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