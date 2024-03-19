Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту нарушения прав школьников

Прокурор Тюменской области проверит качество перевозки детей в селе Луговом

19 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Проверка поможет выяснить, почему детям не хватает школьных автобусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту нарушения прав школьников в селе Луговом Тюменского района. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры региона. «Владислав Московских организует проверку. Основанием стали публикации в СМИ о нарушении прав школьников из села Лугового Тюменского района», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, детям из Лугового ежедневно приходится добираться до школы с риском для здоровья. Проблемы связаны с сокращением количества школьных автобусов. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц луговской школы и администрации Тюменского муниципального района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту нарушения прав школьников в селе Луговом Тюменского района. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры региона. «Владислав Московских организует проверку. Основанием стали публикации в СМИ о нарушении прав школьников из села Лугового Тюменского района», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, детям из Лугового ежедневно приходится добираться до школы с риском для здоровья. Проблемы связаны с сокращением количества школьных автобусов. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц луговской школы и администрации Тюменского муниципального района.