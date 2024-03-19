Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту нарушения прав школьников

Прокурор Тюменской области проверит качество перевозки детей в селе Луговом
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 5. ХМАО, школьный автобус, развозка, школа
Проверка поможет выяснить, почему детям не хватает школьных автобусов Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту нарушения прав школьников в селе Луговом Тюменского района. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры региона.

«Владислав Московских организует проверку. Основанием стали публикации в СМИ о нарушении прав школьников из села Лугового Тюменского района», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало URA.RU, детям из Лугового ежедневно приходится добираться до школы с риском для здоровья. Проблемы связаны с сокращением количества школьных автобусов. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц луговской школы и администрации Тюменского муниципального района.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту нарушения прав школьников в селе Луговом Тюменского района. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры региона. «Владислав Московских организует проверку. Основанием стали публикации в СМИ о нарушении прав школьников из села Лугового Тюменского района», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, детям из Лугового ежедневно приходится добираться до школы с риском для здоровья. Проблемы связаны с сокращением количества школьных автобусов. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц луговской школы и администрации Тюменского муниципального района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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