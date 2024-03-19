Прокурор Тюменской области организовал проверку по факту нарушения прав школьников

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту нарушения прав школьников в селе Луговом Тюменского района. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры региона.
«Владислав Московских организует проверку. Основанием стали публикации в СМИ о нарушении прав школьников из села Лугового Тюменского района», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало URA.RU, детям из Лугового ежедневно приходится добираться до школы с риском для здоровья. Проблемы связаны с сокращением количества школьных автобусов. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц луговской школы и администрации Тюменского муниципального района.
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