19 марта 2024

В ЯНАО против сибирской язвы вакцинируют более полумиллиона оленей

На Ямале началась вакцинация оленей против сибирской язвы
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, северные олени
Для ямальских оленей проводятся противоэпизоотические мероприятия Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году более 500 тысяч оленей будут вакцинированы против сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Весенняя вакцинация против сибирской язвы началась в начале марта. Сейчас прививочные бригады работают в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Надымском и Пуровском районах. Всего в этом году планируется вакцинировать более 545 тысяч голов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в округе проводится биркование и учет поголовья. Специалисты анализируют кровь животных, чтобы исключить заболевание оленей бруцеллезом. Гончих собак прививают против бешенства и паразитов. Ветеринарные мероприятия проводятся бесплатно.

Ранее URA.RU сообщило о карантине в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт (ЯНАО). Лабораторные исследования показали, что животные были заражены бешенством.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году более 500 тысяч оленей будут вакцинированы против сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Весенняя вакцинация против сибирской язвы началась в начале марта. Сейчас прививочные бригады работают в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Надымском и Пуровском районах. Всего в этом году планируется вакцинировать более 545 тысяч голов», — говорится в сообщении. Кроме того, в округе проводится биркование и учет поголовья. Специалисты анализируют кровь животных, чтобы исключить заболевание оленей бруцеллезом. Гончих собак прививают против бешенства и паразитов. Ветеринарные мероприятия проводятся бесплатно. Ранее URA.RU сообщило о карантине в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт (ЯНАО). Лабораторные исследования показали, что животные были заражены бешенством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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