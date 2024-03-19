В ЯНАО против сибирской язвы вакцинируют более полумиллиона оленей

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году более 500 тысяч оленей будут вакцинированы против сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Весенняя вакцинация против сибирской язвы началась в начале марта. Сейчас прививочные бригады работают в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Надымском и Пуровском районах. Всего в этом году планируется вакцинировать более 545 тысяч голов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в округе проводится биркование и учет поголовья. Специалисты анализируют кровь животных, чтобы исключить заболевание оленей бруцеллезом. Гончих собак прививают против бешенства и паразитов. Ветеринарные мероприятия проводятся бесплатно.
Ранее URA.RU сообщило о карантине в частном оленеводческом хозяйстве в селе Новый Порт (ЯНАО). Лабораторные исследования показали, что животные были заражены бешенством.
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