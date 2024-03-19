19 марта 2024

Репродуктивное здоровье подростков будут проверять в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодое население Нового Уренгоя смогут обследоваться Фото:

Молодежь Нового Уренгоя (ЯНАО) теперь может принять участие в проекте по обследованию репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Первичный скрининг организован в Центре здоровья детей Новоуренгойской больницы. Во время профилактического осмотра молодым людям помогут заполнить анкету и при необходимости направят на консультацию к профильным специалистам», — говорится в сообщении.

В прошлом году проект был успешно запущен в Надыме, по итогам которого 67 подростков были взяты под наблюдение профильных специалистов. Данный проект позволяет своевременно выявить патологии.

Ранее URA.RU сообщало о включении кабинетов мужского здоровья в репродуктивную диспансеризацию России. Такая практика позволила вовремя обнаружить заболевания на ранних стадиях.

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Молодежь Нового Уренгоя (ЯНАО) теперь может принять участие в проекте по обследованию репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Первичный скрининг организован в Центре здоровья детей Новоуренгойской больницы. Во время профилактического осмотра молодым людям помогут заполнить анкету и при необходимости направят на консультацию к профильным специалистам», — говорится в сообщении. В прошлом году проект был успешно запущен в Надыме, по итогам которого 67 подростков были взяты под наблюдение профильных специалистов. Данный проект позволяет своевременно выявить патологии. Ранее URA.RU сообщало о включении кабинетов мужского здоровья в репродуктивную диспансеризацию России. Такая практика позволила вовремя обнаружить заболевания на ранних стадиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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