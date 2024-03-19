Репродуктивное здоровье подростков будут проверять в Новом Уренгое

Молодежь Нового Уренгоя (ЯНАО) теперь может принять участие в проекте по обследованию репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Первичный скрининг организован в Центре здоровья детей Новоуренгойской больницы. Во время профилактического осмотра молодым людям помогут заполнить анкету и при необходимости направят на консультацию к профильным специалистам», — говорится в сообщении.
В прошлом году проект был успешно запущен в Надыме, по итогам которого 67 подростков были взяты под наблюдение профильных специалистов. Данный проект позволяет своевременно выявить патологии.
Ранее URA.RU сообщало о включении кабинетов мужского здоровья в репродуктивную диспансеризацию России. Такая практика позволила вовремя обнаружить заболевания на ранних стадиях.
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