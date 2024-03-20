20 марта 2024

Что известно о конфликте курганца с бизнесменом, которым заинтересовался Бастрыкин. Видео

Курганец вступил в конфликт с крупным агрохолдингом
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец ведет борьбу с крупным агрохолдингом Фото:

Житель села Сухоборское Щучанского округа (Курганская область) Александр пожаловался, что ему угрожает крупнейший агрохолдинг региона, которым руководит влиятельный бизнесмен. Мужчина пытался добиться защиты и правды у местных правоохранителей, но безуспешно. Этим делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который взял жалобу курганца на личный контроль.

«Я опасаюсь за свою жизнь, здоровье матери и родственников. Представители агробизнесмена угрожают, так как я добивался, чтобы с территории села убрали производственные сооружения. На зерноскладе разливают гербициды, что опасно для жителей», — отметил Александр в своем видеообращении.

По словам Александра, руководство агрохолдинга обманом и давлением, а также используя людей из силовых госструктур, вынудило его сделать договор мены дома. Он добавил, что в результате лишился жилья.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы курганца из села Сухоборского. Следователи должны выяснить, действительно ли представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных сельчан. Также СК проверит были угрозы семье или нет.

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Житель села Сухоборское Щучанского округа (Курганская область) Александр пожаловался, что ему угрожает крупнейший агрохолдинг региона, которым руководит влиятельный бизнесмен. Мужчина пытался добиться защиты и правды у местных правоохранителей, но безуспешно. Этим делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который взял жалобу курганца на личный контроль. «Я опасаюсь за свою жизнь, здоровье матери и родственников. Представители агробизнесмена угрожают, так как я добивался, чтобы с территории села убрали производственные сооружения. На зерноскладе разливают гербициды, что опасно для жителей», — отметил Александр в своем видеообращении. По словам Александра, руководство агрохолдинга обманом и давлением, а также используя людей из силовых госструктур, вынудило его сделать договор мены дома. Он добавил, что в результате лишился жилья. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко подготовить доклад о проверке жалобы курганца из села Сухоборского. Следователи должны выяснить, действительно ли представители агробизнеса разместили производство в жилой зоне населенного пункта, чем создали невыносимые условия для местных сельчан. Также СК проверит были угрозы семье или нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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