Семьи участников СВО в Салехарде прошли военную подготовку

Семьи участников СВО из Салехарда прошли начальную военную подготовку. Мероприятие состоялось на базе учебного центра «Легион». Мамы и жены военнослужащих обучились стрельбе, оказанию первой медицинской помощи и управлению дроном.
«Хрупкие женщины показали настоящую выдержку, закалку, ловкость и смелость. Два дня интенсивной теории и практики, и теперь салехардский тыл вполне уверенно ведет диалог с бойцами СВО», — передает telegram-канал администрации Салехарда.
Предполагается, что в будущем для семей участников спецоперации организуют курсы самообороны. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО расширили меры поддержки для родственников российских военных, участвующих в специальной военной операции.
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