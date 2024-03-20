Армия и оружие Семьи участников СВО в Салехарде прошли военную подготовку Семьи участников СВО из Салехарда прошли военную подготовку 21 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 + Семьи участников СВО научили стрелять и управлять дронами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семьи участников СВО из Салехарда прошли начальную военную подготовку. Мероприятие состоялось на базе учебного центра «Легион». Мамы и жены военнослужащих обучились стрельбе, оказанию первой медицинской помощи и управлению дроном. «Хрупкие женщины показали настоящую выдержку, закалку, ловкость и смелость. Два дня интенсивной теории и практики, и теперь салехардский тыл вполне уверенно ведет диалог с бойцами СВО», — передает telegram-канал администрации Салехарда. Предполагается, что в будущем для семей участников спецоперации организуют курсы самообороны. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО расширили меры поддержки для родственников российских военных, участвующих в специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семьи участников СВО из Салехарда прошли начальную военную подготовку. Мероприятие состоялось на базе учебного центра «Легион». Мамы и жены военнослужащих обучились стрельбе, оказанию первой медицинской помощи и управлению дроном. «Хрупкие женщины показали настоящую выдержку, закалку, ловкость и смелость. Два дня интенсивной теории и практики, и теперь салехардский тыл вполне уверенно ведет диалог с бойцами СВО», — передает telegram-канал администрации Салехарда. Предполагается, что в будущем для семей участников спецоперации организуют курсы самообороны. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО расширили меры поддержки для родственников российских военных, участвующих в специальной военной операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям