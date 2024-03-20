20 марта 2024

Семьи участников СВО в Салехарде прошли военную подготовку

Семьи участников СВО из Салехарда прошли военную подготовку
© Служба новостей «URA.RU»
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Женская гвардия Урала. Екатеринбург, начальная военная подготовка, обращение с оружием
Семьи участников СВО научили стрелять и управлять дронами Фото:

Семьи участников СВО из Салехарда прошли начальную военную подготовку. Мероприятие состоялось на базе учебного центра «Легион». Мамы и жены военнослужащих обучились стрельбе, оказанию первой медицинской помощи и управлению дроном.

«Хрупкие женщины показали настоящую выдержку, закалку, ловкость и смелость. Два дня интенсивной теории и практики, и теперь салехардский тыл вполне уверенно ведет диалог с бойцами СВО», — передает telegram-канал администрации Салехарда.

Предполагается, что в будущем для семей участников спецоперации организуют курсы самообороны. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО расширили меры поддержки для родственников российских военных, участвующих в специальной военной операции.

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Семьи участников СВО из Салехарда прошли начальную военную подготовку. Мероприятие состоялось на базе учебного центра «Легион». Мамы и жены военнослужащих обучились стрельбе, оказанию первой медицинской помощи и управлению дроном. «Хрупкие женщины показали настоящую выдержку, закалку, ловкость и смелость. Два дня интенсивной теории и практики, и теперь салехардский тыл вполне уверенно ведет диалог с бойцами СВО», — передает telegram-канал администрации Салехарда. Предполагается, что в будущем для семей участников спецоперации организуют курсы самообороны. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ЯНАО расширили меры поддержки для родственников российских военных, участвующих в специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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