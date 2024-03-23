В Салехарде прошла церемония возложения цветов в память о жертвах «Крокуса». Фоторепортаж

24 марта 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

В салехарде возложили цветы в память о жертвах «Крокуса» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Салехарда Алексей Титовский объявил церемонию возложения цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Она прошла возле «Ямальской филармонии». URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших салехардцы. Площадь у «Ямальской филармонии», где проходила церемония возложения цветов Фото: Александр Поздеев Многие салехардцы пришли почтить память жертв «Крокус Сити Холла» Фото: Александр Поздеев В память о погибших в «Крокус Сити Холле» была объявлена минута молчания Фото: Александр Поздеев Вместе с салехардцами минутой молчания почтили память погибших мэр города Алексей Титовский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: Илья Московец Артюхов произнес речь, в которой сказал, что Ямал скорбит вместе со всей страной Фото: Илья Московец После речи Артюхов возложил цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле» Фото: Илья Московец После Артюхова возложил цветы Титовский Фото: Илья Московец Рядом с филармонией, пока проходила церемония возложения цветов, дежурил наряд полиции Фото: Илья Московец Также рядом дежурила скорая медицинская помощь Фото: Илья Московец Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Салехарда Алексей Титовский объявил церемонию возложения цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Она прошла возле «Ямальской филармонии». URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших салехардцы.