23 марта 2024
22 марта 2024

В Салехарде прошла церемония возложения цветов в память о жертвах «Крокуса». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Курган
В салехарде возложили цветы в память о жертвах «Крокуса» Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский объявил церемонию возложения цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Она прошла возле «Ямальской филармонии». URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших салехардцы.

Площадь у «Ямальской филармонии», где проходила церемония возложения цветов
Площадь у «Ямальской филармонии», где проходила церемония возложения цветов
Фото:
Многие салехардцы пришли почтить память жертв «Крокус Сити Холла»
Многие салехардцы пришли почтить память жертв «Крокус Сити Холла»
Фото:
В память о погибших в «Крокус Сити Холле» была объявлена минута молчания
В память о погибших в «Крокус Сити Холле» была объявлена минута молчания
Фото:
Вместе с салехардцами минутой молчания почтили память погибших мэр города Алексей Титовский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Вместе с салехардцами минутой молчания почтили память погибших мэр города Алексей Титовский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Фото:
Артюхов произнес речь, в которой сказал, что Ямал скорбит вместе со всей страной
Артюхов произнес речь, в которой сказал, что Ямал скорбит вместе со всей страной
Фото:
После речи Артюхов возложил цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
После речи Артюхов возложил цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
Фото:
После Артюхова возложил цветы Титовский
После Артюхова возложил цветы Титовский
Фото:
Рядом с филармонией, пока проходила церемония возложения цветов, дежурил наряд полиции
Рядом с филармонией, пока проходила церемония возложения цветов, дежурил наряд полиции
Фото:
Также рядом дежурила скорая медицинская помощь
Также рядом дежурила скорая медицинская помощь
Фото:

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Мэр Салехарда Алексей Титовский объявил церемонию возложения цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Она прошла возле «Ямальской филармонии». URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших салехардцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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