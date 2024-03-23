В салехарде возложили цветы в память о жертвах «Крокуса»
Мэр Салехарда Алексей Титовский объявил церемонию возложения цветов в память о жертвах террористического акта в «Крокус Сити Холле». Она прошла возле «Ямальской филармонии». URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших салехардцы.
Площадь у «Ямальской филармонии», где проходила церемония возложения цветов
Многие салехардцы пришли почтить память жертв «Крокус Сити Холла»
В память о погибших в «Крокус Сити Холле» была объявлена минута молчания
Вместе с салехардцами минутой молчания почтили память погибших мэр города Алексей Титовский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
Артюхов произнес речь, в которой сказал, что Ямал скорбит вместе со всей страной
После речи Артюхов возложил цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
После Артюхова возложил цветы Титовский
Рядом с филармонией, пока проходила церемония возложения цветов, дежурил наряд полиции
Также рядом дежурила скорая медицинская помощь
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