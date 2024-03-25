В Тюмени нашли опасные для жизни и здоровья яйца

В Тюмени обнаружили яйца с антибиотиками

26 марта 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Опасные для здоровья антибиотики нашли в тюменских яйцах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате проверки Россельхознадзора тюменской компании АО «ПРОДО Тюменский бройлер» в Тюмени обнаружили яйца с антибиотиками, которые не должны появляться в пищевой продукции. Информацию сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «По результатам лабораторных исследований в куриных яйцах обнаружены антибиотики — сульфадиазин (22,3 мкг/4г) и триметоприм (1,3 мкг/кг), наличие которых в пищевой продукции не допускается, поскольку создает потенциальную угрозу жизни или здоровью граждан», — гласит текст сообщения на сайте пресс-службы. Опасные для здоровья яйца будут конфискованы. Теперь представителей компании вызовут в суд. Рассмотрение дела пройдет первого апреля. Компании грозит штраф от семисот тысяч рублей до одного миллиона либо остановка деятельности вплоть до 90 суток. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени агрокомпания допустила грубое нарушение ветеринарного законодательства. На предприятии не было оборудования для санитарной обработки машин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате проверки Россельхознадзора тюменской компании АО «ПРОДО Тюменский бройлер» в Тюмени обнаружили яйца с антибиотиками, которые не должны появляться в пищевой продукции. Информацию сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «По результатам лабораторных исследований в куриных яйцах обнаружены антибиотики — сульфадиазин (22,3 мкг/4г) и триметоприм (1,3 мкг/кг), наличие которых в пищевой продукции не допускается, поскольку создает потенциальную угрозу жизни или здоровью граждан», — гласит текст сообщения на сайте пресс-службы. Опасные для здоровья яйца будут конфискованы. Теперь представителей компании вызовут в суд. Рассмотрение дела пройдет первого апреля. Компании грозит штраф от семисот тысяч рублей до одного миллиона либо остановка деятельности вплоть до 90 суток. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени агрокомпания допустила грубое нарушение ветеринарного законодательства. На предприятии не было оборудования для санитарной обработки машин.