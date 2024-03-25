25 марта 2024

В Тюмени нашли опасные для жизни и здоровья яйца

В Тюмени обнаружили яйца с антибиотиками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие агроинженерной лаборатории в УрГАУ. Екатеринбург, лаборатория, пробирки, химическая посуда, химическая промышленность
Опасные для здоровья антибиотики нашли в тюменских яйцах Фото:

В результате проверки Россельхознадзора тюменской компании АО «ПРОДО Тюменский бройлер» в Тюмени обнаружили яйца с антибиотиками, которые не должны появляться в пищевой продукции. Информацию сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«По результатам лабораторных исследований в куриных яйцах обнаружены антибиотики — сульфадиазин (22,3 мкг/4г) и триметоприм (1,3 мкг/кг), наличие которых в пищевой продукции не допускается, поскольку создает потенциальную угрозу жизни или здоровью граждан», — гласит текст сообщения на сайте пресс-службы. Опасные для здоровья яйца будут конфискованы.

Теперь представителей компании вызовут в суд. Рассмотрение дела пройдет первого апреля. Компании грозит штраф от семисот тысяч рублей до одного миллиона либо остановка деятельности вплоть до 90 суток.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени агрокомпания допустила грубое нарушение ветеринарного законодательства. На предприятии не было оборудования для санитарной обработки машин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате проверки Россельхознадзора тюменской компании АО «ПРОДО Тюменский бройлер» в Тюмени обнаружили яйца с антибиотиками, которые не должны появляться в пищевой продукции. Информацию сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «По результатам лабораторных исследований в куриных яйцах обнаружены антибиотики — сульфадиазин (22,3 мкг/4г) и триметоприм (1,3 мкг/кг), наличие которых в пищевой продукции не допускается, поскольку создает потенциальную угрозу жизни или здоровью граждан», — гласит текст сообщения на сайте пресс-службы. Опасные для здоровья яйца будут конфискованы. Теперь представителей компании вызовут в суд. Рассмотрение дела пройдет первого апреля. Компании грозит штраф от семисот тысяч рублей до одного миллиона либо остановка деятельности вплоть до 90 суток. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени агрокомпания допустила грубое нарушение ветеринарного законодательства. На предприятии не было оборудования для санитарной обработки машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...