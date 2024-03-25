В Кургане завершили сбор крови для пострадавших в теракте в «Крокусе»

26 марта 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Курганцы сдали достаточно донорской крови для пострадавших в «Крокус Сити Холле» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Кургане закончили сбор крови для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Специалисты сообщили о достаточном количестве донорской крови. Об этом сообщается в официальной группе «Курганской станции переливания крови» в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской областной станции переливания крови сформирован достаточный запас донорской крови, учреждение работает в штатном режиме. Необходимость организации дополнительного приема доноров в настоящее время отсутствует», — указано в посте группы. Курганская станция переливания крови также пояснила, что всех желающих приглашают принять участе в формировании банка донорской крови. По этому вопросу можно обратиться в станцию в часы ее работы. Также сообщается, что Службы крови в Москве и Московской области заявили о достаточном запасе донорской крови. В настоящее время специалисты обеспечивают медицинские учреждения всем необходимым. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Погибли 137 человек. Сообщается о том, что еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта объявили в России днем траура. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана и Курганской области ходили на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Желающие помочь выстраивались в очереди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане закончили сбор крови для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Специалисты сообщили о достаточном количестве донорской крови. Об этом сообщается в официальной группе «Курганской станции переливания крови» в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганской областной станции переливания крови сформирован достаточный запас донорской крови, учреждение работает в штатном режиме. Необходимость организации дополнительного приема доноров в настоящее время отсутствует», — указано в посте группы. Курганская станция переливания крови также пояснила, что всех желающих приглашают принять участе в формировании банка донорской крови. По этому вопросу можно обратиться в станцию в часы ее работы. Также сообщается, что Службы крови в Москве и Московской области заявили о достаточном запасе донорской крови. В настоящее время специалисты обеспечивают медицинские учреждения всем необходимым. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Погибли 137 человек. Сообщается о том, что еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта объявили в России днем траура. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана и Курганской области ходили на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Желающие помочь выстраивались в очереди.