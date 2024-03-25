В Кургане завершили сбор крови для пострадавших в теракте в «Крокусе»

В Кургане закончили сбор крови для пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Специалисты сообщили о достаточном количестве донорской крови. Об этом сообщается в официальной группе «Курганской станции переливания крови» в социальной сети «ВКонтакте».
«В Курганской областной станции переливания крови сформирован достаточный запас донорской крови, учреждение работает в штатном режиме. Необходимость организации дополнительного приема доноров в настоящее время отсутствует», — указано в посте группы.
Курганская станция переливания крови также пояснила, что всех желающих приглашают принять участе в формировании банка донорской крови. По этому вопросу можно обратиться в станцию в часы ее работы. Также сообщается, что Службы крови в Москве и Московской области заявили о достаточном запасе донорской крови. В настоящее время специалисты обеспечивают медицинские учреждения всем необходимым.
Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом рок-группы «Пикник». Погибли 137 человек. Сообщается о том, что еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта объявили в России днем траура.
Ранее URA.RU писало, что жители Кургана и Курганской области ходили на станцию переливания крови, чтобы стать донорами для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Желающие помочь выстраивались в очереди.
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