В Тюмени туристов отправляют на прогулку по злачным местам города

В Тюмени туристическое агентство запустило экскурсию по местам «развлечений» горожан XIX века. Как рассказали URA.RU авторы проекта, в маршрут входят исторические места Тюмени, где совершались правонарушения.
«Наша экскурсия расскажет об истории всех темных уголков города, например, бывшая улица красных фонарей. [Посетим] места, где проводились кулачные бои и где тюменцы XIX века дрались и напивались в кабаках», — рассказали URA.RU организаторы экскурсии.
Экскурсия будет проходить в рамках пешего маршрута по центральной части города. Ранее URA.RU писало, куда выгоднее слетать на майские праздники из Тюмени.
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