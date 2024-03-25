25 марта 2024

В Тюмени туристов отправляют на прогулку по злачным местам города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей тюменских историй. Тюмень, старый дом, деревянное зодчество, зодчество
Тюменцам и гостям города расскажут, как развлекались жители XIX века Фото:

В Тюмени туристическое агентство запустило экскурсию по местам «развлечений» горожан XIX века. Как рассказали URA.RU авторы проекта, в маршрут входят исторические места Тюмени, где совершались правонарушения.

«Наша экскурсия расскажет об истории всех темных уголков города, например, бывшая улица красных фонарей. [Посетим] места, где проводились кулачные бои и где тюменцы XIX века дрались и напивались в кабаках», — рассказали URA.RU организаторы экскурсии.

Экскурсия будет проходить в рамках пешего маршрута по центральной части города. Ранее URA.RU писало, куда выгоднее слетать на майские праздники из Тюмени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени туристическое агентство запустило экскурсию по местам «развлечений» горожан XIX века. Как рассказали URA.RU авторы проекта, в маршрут входят исторические места Тюмени, где совершались правонарушения. «Наша экскурсия расскажет об истории всех темных уголков города, например, бывшая улица красных фонарей. [Посетим] места, где проводились кулачные бои и где тюменцы XIX века дрались и напивались в кабаках», — рассказали URA.RU организаторы экскурсии. Экскурсия будет проходить в рамках пешего маршрута по центральной части города. Ранее URA.RU писало, куда выгоднее слетать на майские праздники из Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...