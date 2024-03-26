26 марта 2024

Аналитики назвали популярный вид жилья у тюменцев

В Тюмени наибольшим спросом пользуются двухкомнатные и однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, частные дома, частный сектор, тюмень, виды тюмени
В Тюмени 30% сделок пришлось на двухкомнатные квартиры Фото:

В Тюмени по итогам 2023 года наибольший интерес наблюдался при покупке двухкомнатных и однокомнатных квартир. Эксперты рынка недвижимости сообщили, что спрос тюменцев на данный тип жилья составил 30% и 28% соответственно.

«В 2023 году в Тюмени более 30% сделок пришлось на двухкомнатные квартиры, на втором месте (28%) — однокомнатные», — озвучила РБК Тюмень итоги продаж управляющий партнер девелоперской компании UNIKEY Айгуль Юсупова. Эксперт добавила, что в структуре продаж на однокомнатные и квартиры-студии пришлось от 16 до 18%. Наименьшим спросом пользовались многокомнатные объекты. На них пришлось 8% сделок.

Аналитики девелоперской компании «Брусника» отметили, что в 2024 году спрос останется на уровне прошлого года. Максимальный рост возможен не более 10%.

В Тюменской области в марте 2024 года аналитики зафиксировали снижение цен на комнаты. Падение стоимости составило порядка 10%. По состоянию на 22 марта комнату в Тобольске можно купить в среднем за 496 тысяч рублей, а покупателям в Тюмени подобный объект обойдется в 1,58 миллиона рублей.

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В Тюмени по итогам 2023 года наибольший интерес наблюдался при покупке двухкомнатных и однокомнатных квартир. Эксперты рынка недвижимости сообщили, что спрос тюменцев на данный тип жилья составил 30% и 28% соответственно. «В 2023 году в Тюмени более 30% сделок пришлось на двухкомнатные квартиры, на втором месте (28%) — однокомнатные», — озвучила РБК Тюмень итоги продаж управляющий партнер девелоперской компании UNIKEY Айгуль Юсупова. Эксперт добавила, что в структуре продаж на однокомнатные и квартиры-студии пришлось от 16 до 18%. Наименьшим спросом пользовались многокомнатные объекты. На них пришлось 8% сделок. Аналитики девелоперской компании «Брусника» отметили, что в 2024 году спрос останется на уровне прошлого года. Максимальный рост возможен не более 10%. В Тюменской области в марте 2024 года аналитики зафиксировали снижение цен на комнаты. Падение стоимости составило порядка 10%. По состоянию на 22 марта комнату в Тобольске можно купить в среднем за 496 тысяч рублей, а покупателям в Тюмени подобный объект обойдется в 1,58 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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