Тюменские кинотеатры потеряли 20% аудитории после теракта в «Крокусе»

Кинотеатры Тюмени потеряли 20% посетителей после теракта 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом URA.RU рассказала маркетолог ТРЦ «Кристалл», где располагается один из местных кинотеатров, Елена Коробкова. По ее словам, спад зрителей пришелся на дни, когда заведения отменили увеселительные мероприятия.
«Процентов 20 зрителей мы потеряли, если сравнивать прошедшие выходные с предыдущими. В среднем у нас всегда примерно трафик на одном уровне, а сейчас как раз начались каникулы», — рассказала Елена Коробкова. По ее словам, с понедельника, 25 марта, началось постепенное увеличение количества посетителей.
После вооруженного нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» по всей стране отменялись развлекательные мероприятия. В Тюмени не работали кинотеатры и переносились концерты.
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