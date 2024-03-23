В Тюмени отменен концерт барда Олега Митяева после трагедии в «Крокусе». Фото

23 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

О новой дате концертов Митяев сообщит позже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Знаменитый бард из Челябинска Олег Митяев отменил свои выступления в Тюмени и Тобольске 23 и 24 марта. В соцсети он сообщил, что причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Внимание! Концерты Олега Митяева в Тобольске 23.03.2024, Тюмени 24.03.2024, Омске 25.03.2024 переносятся на другие даты в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“» — сообщается в telegram-канале исполнителя. Уточняется, что о новых датах выступлений будет объявлено дополнительно. Об отмене концерта сообщил и исполнитель Драгни. Выступление в Тюмени должно было состояться сегодня. Также в Тюмени многие бары и рестораны в знак скорби жертвам теракта отменили развлекательные мероприятия и работают в режиме буднего дня. Соответствующие записи заведения разместили на своих аккаунтах в соцсетях. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Бар «Водокачка работает в режиме будних дней telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: Временно закрыт Bullwar bar telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: Не работает бар «Буду поздно» telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Знаменитый бард из Челябинска Олег Митяев отменил свои выступления в Тюмени и Тобольске 23 и 24 марта. В соцсети он сообщил, что причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Внимание! Концерты Олега Митяева в Тобольске 23.03.2024, Тюмени 24.03.2024, Омске 25.03.2024 переносятся на другие даты в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“» — сообщается в telegram-канале исполнителя. Уточняется, что о новых датах выступлений будет объявлено дополнительно. Об отмене концерта сообщил и исполнитель Драгни. Выступление в Тюмени должно было состояться сегодня. Также в Тюмени многие бары и рестораны в знак скорби жертвам теракта отменили развлекательные мероприятия и работают в режиме буднего дня. Соответствующие записи заведения разместили на своих аккаунтах в соцсетях. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.