В Тюмени отменен концерт барда Олега Митяева после трагедии в «Крокусе». Фото

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Светлое прошлое. Челябинск., митяев олег
О новой дате концертов Митяев сообщит позже Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Знаменитый бард из Челябинска Олег Митяев отменил свои выступления в Тюмени и Тобольске 23 и 24 марта. В соцсети он сообщил, что причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Внимание! Концерты Олега Митяева в Тобольске 23.03.2024, Тюмени 24.03.2024, Омске 25.03.2024 переносятся на другие даты в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“» — сообщается в telegram-канале исполнителя. Уточняется, что о новых датах выступлений будет объявлено дополнительно.

Об отмене концерта сообщил и исполнитель Драгни. Выступление в Тюмени должно было состояться сегодня.

Также в Тюмени многие бары и рестораны в знак скорби жертвам теракта отменили развлекательные мероприятия и работают в режиме буднего дня. Соответствующие записи заведения разместили на своих аккаунтах в соцсетях.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

Бар «Водокачка работает в режиме будних дней
Бар «Водокачка работает в режиме будних дней
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Временно закрыт Bullwar bar
Временно закрыт Bullwar bar
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Не работает бар «Буду поздно»
Не работает бар «Буду поздно»
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Знаменитый бард из Челябинска Олег Митяев отменил свои выступления в Тюмени и Тобольске 23 и 24 марта. В соцсети он сообщил, что причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Внимание! Концерты Олега Митяева в Тобольске 23.03.2024, Тюмени 24.03.2024, Омске 25.03.2024 переносятся на другие даты в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“» — сообщается в telegram-канале исполнителя. Уточняется, что о новых датах выступлений будет объявлено дополнительно. Об отмене концерта сообщил и исполнитель Драгни. Выступление в Тюмени должно было состояться сегодня. Также в Тюмени многие бары и рестораны в знак скорби жертвам теракта отменили развлекательные мероприятия и работают в режиме буднего дня. Соответствующие записи заведения разместили на своих аккаунтах в соцсетях. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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