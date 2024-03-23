Знаменитый бард из Челябинска Олег Митяев отменил свои выступления в Тюмени и Тобольске 23 и 24 марта. В соцсети он сообщил, что причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Внимание! Концерты Олега Митяева в Тобольске 23.03.2024, Тюмени 24.03.2024, Омске 25.03.2024 переносятся на другие даты в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“» — сообщается в telegram-канале исполнителя. Уточняется, что о новых датах выступлений будет объявлено дополнительно.
Об отмене концерта сообщил и исполнитель Драгни. Выступление в Тюмени должно было состояться сегодня.
Также в Тюмени многие бары и рестораны в знак скорби жертвам теракта отменили развлекательные мероприятия и работают в режиме буднего дня. Соответствующие записи заведения разместили на своих аккаунтах в соцсетях.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 115 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
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