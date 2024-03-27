Путин придумал, как заставить молодежь читать книги

Путин: нужно использовать источники в интернете, чтобы молодежь читала классику
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
По словам Путина, школы, семья и музеи также должны помочь молодежи начать читать классику Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что молодежь можно приучить читать книги, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом. Таким мнением он поделился во время встречи с работниками культуры Тверской области, отвечая на вопрос, как заставить молодежь читать классическую литературу

«Что делать, тоже понятно. Но носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент. Классическая литература тоже контент. Современные возможности упрощают получение информации через интернет», — заявил Путин на встрече, трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава государства добавил, что семья, школы, музеи, библиотеки и образовательные центры должны помочь молодежи не лениться и начать читать книги.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что молодежь можно приучить читать книги, если использовать альтернативные носители информации в интернете. По его словам, весь контент размещен именно там, а классическая литература также является контентом. Таким мнением он поделился во время встречи с работниками культуры Тверской области, отвечая на вопрос, как заставить молодежь читать классическую литературу «Что делать, тоже понятно. Но носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент. Классическая литература тоже контент. Современные возможности упрощают получение информации через интернет», — заявил Путин на встрече, трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава государства добавил, что семья, школы, музеи, библиотеки и образовательные центры должны помочь молодежи не лениться и начать читать книги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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