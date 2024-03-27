Уволенная за откровенные фото учительница из Тюмени пришла на шоу Бузовой

28 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Девушка пришла на шоу в откровенном наряде и красной помаде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уволенная учительница из школы города Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» на ТНТ. Эфир с тюменкой вышел 28 марта. «Есть мнение, что-либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая, то тебе не место в школе. Я занималась моделлингом, меня приглашали в рекламу, на показы. Но нашелся недоброжелатель. Его что-то смутило и он меня опозорил, выложил мои фото. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — рассказала Шумилова в эфире передачи. В студии девушка появилась в откроенном наряде, чем смутила ведущую шоу Ольгу Бузову. Гости программы заступились за учительницу, осудила тюменку только певица Мия Бойка. Скандал с учительницей разгорелся в Тюменской области в прошлом году. Девушку затравили за фото в купальнике и уволили из школы. Помимо шоу Бузовой, Анастасия Шумилова приняла участие в передаче «Мужское/Женское». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уволенная учительница из школы города Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» на ТНТ. Эфир с тюменкой вышел 28 марта. «Есть мнение, что-либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая, то тебе не место в школе. Я занималась моделлингом, меня приглашали в рекламу, на показы. Но нашелся недоброжелатель. Его что-то смутило и он меня опозорил, выложил мои фото. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — рассказала Шумилова в эфире передачи. В студии девушка появилась в откроенном наряде, чем смутила ведущую шоу Ольгу Бузову. Гости программы заступились за учительницу, осудила тюменку только певица Мия Бойка. Скандал с учительницей разгорелся в Тюменской области в прошлом году. Девушку затравили за фото в купальнике и уволили из школы. Помимо шоу Бузовой, Анастасия Шумилова приняла участие в передаче «Мужское/Женское».