Уволенная за откровенные фото учительница из Тюмени пришла на шоу Бузовой

Уволенная учительница из школы города Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» на ТНТ. Эфир с тюменкой вышел 28 марта.
«Есть мнение, что-либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая, то тебе не место в школе. Я занималась моделлингом, меня приглашали в рекламу, на показы. Но нашелся недоброжелатель. Его что-то смутило и он меня опозорил, выложил мои фото. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — рассказала Шумилова в эфире передачи.
В студии девушка появилась в откроенном наряде, чем смутила ведущую шоу Ольгу Бузову. Гости программы заступились за учительницу, осудила тюменку только певица Мия Бойка.
Скандал с учительницей разгорелся в Тюменской области в прошлом году. Девушку затравили за фото в купальнике и уволили из школы. Помимо шоу Бузовой, Анастасия Шумилова приняла участие в передаче «Мужское/Женское».
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