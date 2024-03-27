27 марта 2024

Уволенная за откровенные фото учительница из Тюмени пришла на шоу Бузовой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гламур. Челябинск, девушка, помада, любовь, губы, макияж, гламур, проституция, секс, красное, женщина, губная помада, рот, шлюха, косметика, весна, сутенерство, молодежь, ботокс, гиалуроновая кислота, соблазн
Девушка пришла на шоу в откровенном наряде и красной помаде Фото:

Уволенная учительница из школы города Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» на ТНТ. Эфир с тюменкой вышел 28 марта.

«Есть мнение, что-либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая, то тебе не место в школе. Я занималась моделлингом, меня приглашали в рекламу, на показы. Но нашелся недоброжелатель. Его что-то смутило и он меня опозорил, выложил мои фото. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — рассказала Шумилова в эфире передачи.

В студии девушка появилась в откроенном наряде, чем смутила ведущую шоу Ольгу Бузову. Гости программы заступились за учительницу, осудила тюменку только певица Мия Бойка.

Скандал с учительницей разгорелся в Тюменской области в прошлом году. Девушку затравили за фото в купальнике и уволили из школы. Помимо шоу Бузовой, Анастасия Шумилова приняла участие в передаче «Мужское/Женское».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уволенная учительница из школы города Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова пришла на шоу Ольги Бузовой «Это нормально?» на ТНТ. Эфир с тюменкой вышел 28 марта. «Есть мнение, что-либо ты учительница, либо ты красивая. Если ты красивая, то тебе не место в школе. Я занималась моделлингом, меня приглашали в рекламу, на показы. Но нашелся недоброжелатель. Его что-то смутило и он меня опозорил, выложил мои фото. Меня сразу вызвали к директору и сказали, что нам не нужен блогер и модель», — рассказала Шумилова в эфире передачи. В студии девушка появилась в откроенном наряде, чем смутила ведущую шоу Ольгу Бузову. Гости программы заступились за учительницу, осудила тюменку только певица Мия Бойка. Скандал с учительницей разгорелся в Тюменской области в прошлом году. Девушку затравили за фото в купальнике и уволили из школы. Помимо шоу Бузовой, Анастасия Шумилова приняла участие в передаче «Мужское/Женское».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...