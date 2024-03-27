27 марта 2024

В ЯНАО задержали провокатора, призывавшего жителей к совершению терактов

Mash: полиция ЯНАО задержала ямальца, призывавшего жителей к терактам
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО задержали местного жителя, призывавшего к терактам Фото:

Полиция ЯНАО задержала жителя поселка Уренгой Пуровского района, который рассылал сообщения ямальцам с предложением совершить теракты в людных местах. Об этом сообщает Mash.

«В полицию обратился 36-летний житель поселка Уренгой. Показал сообщение из мессенджера, где за теракт на местной лыжной базе обещали почти миллион рублей. Оперативники изучили аккаунт [отправителя, которым оказался] местный житель — продавец магазина „Монетка“», — сообщают в telegram-канал Mash.

Автором сообщений был 20-летний местный житель. При обыске у него обнаружили десяток sim-карт и несколько телефонов.

Корреспондент агентства обратился в пресс-службу полиции ЯНАО за официальным подтверждением. На момент публикации новости ответ не получен.

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Полиция ЯНАО задержала жителя поселка Уренгой Пуровского района, который рассылал сообщения ямальцам с предложением совершить теракты в людных местах. Об этом сообщает Mash. «В полицию обратился 36-летний житель поселка Уренгой. Показал сообщение из мессенджера, где за теракт на местной лыжной базе обещали почти миллион рублей. Оперативники изучили аккаунт [отправителя, которым оказался] местный житель — продавец магазина „Монетка“», — сообщают в telegram-канал Mash. Автором сообщений был 20-летний местный житель. При обыске у него обнаружили десяток sim-карт и несколько телефонов. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу полиции ЯНАО за официальным подтверждением. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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