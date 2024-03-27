В ЯНАО задержали провокатора, призывавшего жителей к совершению терактов

Mash: полиция ЯНАО задержала ямальца, призывавшего жителей к терактам

28 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО задержали местного жителя, призывавшего к терактам Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция ЯНАО задержала жителя поселка Уренгой Пуровского района, который рассылал сообщения ямальцам с предложением совершить теракты в людных местах. Об этом сообщает Mash. «В полицию обратился 36-летний житель поселка Уренгой. Показал сообщение из мессенджера, где за теракт на местной лыжной базе обещали почти миллион рублей. Оперативники изучили аккаунт [отправителя, которым оказался] местный житель — продавец магазина „Монетка“», — сообщают в telegram-канал Mash. Автором сообщений был 20-летний местный житель. При обыске у него обнаружили десяток sim-карт и несколько телефонов. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу полиции ЯНАО за официальным подтверждением. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция ЯНАО задержала жителя поселка Уренгой Пуровского района, который рассылал сообщения ямальцам с предложением совершить теракты в людных местах. Об этом сообщает Mash. «В полицию обратился 36-летний житель поселка Уренгой. Показал сообщение из мессенджера, где за теракт на местной лыжной базе обещали почти миллион рублей. Оперативники изучили аккаунт [отправителя, которым оказался] местный житель — продавец магазина „Монетка“», — сообщают в telegram-канал Mash. Автором сообщений был 20-летний местный житель. При обыске у него обнаружили десяток sim-карт и несколько телефонов. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу полиции ЯНАО за официальным подтверждением. На момент публикации новости ответ не получен.