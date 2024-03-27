В ЯНАО задержали провокатора, призывавшего жителей к совершению терактов

Полиция ЯНАО задержала жителя поселка Уренгой Пуровского района, который рассылал сообщения ямальцам с предложением совершить теракты в людных местах. Об этом сообщает Mash.
«В полицию обратился 36-летний житель поселка Уренгой. Показал сообщение из мессенджера, где за теракт на местной лыжной базе обещали почти миллион рублей. Оперативники изучили аккаунт [отправителя, которым оказался] местный житель — продавец магазина „Монетка“», — сообщают в telegram-канал Mash.
Автором сообщений был 20-летний местный житель. При обыске у него обнаружили десяток sim-карт и несколько телефонов.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу полиции ЯНАО за официальным подтверждением. На момент публикации новости ответ не получен.
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