Курганца, делом которого интересовался Бастрыкин, отправили в СИЗО

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Курганца отправили в СИЗО из-за покушения на убийство Фото:

Жителя Курганской области, напавшего с ножом на двух фельдшеров, отправили в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения подозреваемому по делу, которым интересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Половинского округа, обвиняемого в покушении на убийство», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на районный суд. Мужчина проведет ближайшие два месяца в следственном изоляторе.

Решение судья принял после обращения следователей, которые просили заключить под стражу напавшего с ножом на фельдшеров. Одному из медработников были нанесены ранения. О ходе расследования по данному делу запрашивал доклад председатель СКР Бастрыкин.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе мужчина ранил фельдшера и скрылся. Позднее он был задержан.

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Жителя Курганской области, напавшего с ножом на двух фельдшеров, отправили в СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения подозреваемому по делу, которым интересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Половинского округа, обвиняемого в покушении на убийство», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на районный суд. Мужчина проведет ближайшие два месяца в следственном изоляторе. Решение судья принял после обращения следователей, которые просили заключить под стражу напавшего с ножом на фельдшеров. Одному из медработников были нанесены ранения. О ходе расследования по данному делу запрашивал доклад председатель СКР Бастрыкин. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе мужчина ранил фельдшера и скрылся. Позднее он был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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