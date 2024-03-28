ФСБ ищет спамеров, рассылающих курганцам информацию о терактах

Сотрудники ФСБ выступили с обращением к жителям Курганской области Фото: Сергей Петров © URA.RU

Сотрудники ФСБ просят курганцев сообщать спецслужбам информацию о переписке по поводу терактов. Они будут проводить проверку и искать распространителей запрещенной информации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«После теракта в подмосковном комплексе „Крокус Сити Холл“ резко увеличилось количество звонков и сообщений, поступающих гражданам России от телефонных мошенников, содержащих призывы к осуществлению преступной деятельности. Органы безопасности призывают адекватно реагировать на подобные провокации», — сообщает ведомство. Сотрудники ФСБ просят сообщать о подобной переписке в органы.

В случае появлений сообщений о терактах, следует прекратить переписку. Родителям необходимо рассказать детям о преступных намерениях подобных спамеров. О сообщениях необходимо сообщить сотрудникам ФСБ. «В региональном управлении в любое время готовы принять звонки по телефону доверия 48-24-49, либо дежурной службы 48-25-70», — сообщили контактные телефоны в ведомстве. Анонимность и безопасность гарантируется.

Эти данные помогут работе ФСБ. С их помощью сотрудники спецслужб могут выявить готовящих теракты злоумышленников.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы стали получать в мессенджерах приглашения принять участие в организации терактов. Некие кураторы делали рассылку об участии в преступной деятельности за деньги.