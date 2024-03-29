СК РФ выяснил, как кураторы управляли террористами, напавшими на «Крокус»

Следком: террористов координировали через Telegram во время теракта в «Крокусе»

29 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Террористов координировал неизвестный через Telegram, уточнили в СК РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористами, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле» координировал мужчина, путем голосовых сообщений через Telegram. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в „Крокус Сити Холле“, путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram [террористов] координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — передает Следком в своем telegram-канале. Отмечается, что в координации с неизвестным через мессенджер признались сами исполнители теракта. В настоящий момент продолжается следствие по теракту. Сам он произошел 22 марта в Красногорске. Четверо вооруженных мужчин в балаклавах и с автоматами ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холл». Они начали расстреливать людей, а также подожгли здание. По официальным данным в трагедии погибли 144 человек. В Следкоме также заявили, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали деньги с Украины, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористами, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле» координировал мужчина, путем голосовых сообщений через Telegram. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в „Крокус Сити Холле“, путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram [террористов] координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — передает Следком в своем telegram-канале. Отмечается, что в координации с неизвестным через мессенджер признались сами исполнители теракта. В настоящий момент продолжается следствие по теракту. Сам он произошел 22 марта в Красногорске. Четверо вооруженных мужчин в балаклавах и с автоматами ворвались в помещение концертного зала «Крокус Сити Холл». Они начали расстреливать людей, а также подожгли здание. По официальным данным в трагедии погибли 144 человек. В Следкоме также заявили, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали деньги с Украины, сообщает RT.