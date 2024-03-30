В ЯНАО взлетели цены на аренду студий

31 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Количество объявлений о краткосрочной аренде квартир увеличилось на 16% Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО на 15% выросли цены на краткосрочную аренду студий в феврале 2024 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимости». «В феврале 2024 года краткосрочная аренда квартир в регионе в среднем обходилась в 3,1 тысячи рублей, что на 15% больше в сравнении с февралем 2023 года. За год рост стоимости посуточной аренды наблюдается у всех типов квартир, за исключением „трешек“ — по сравнению с годом ранее стоимость не изменилась и составила 4,5 тысячи рублей», — передают аналитики. В этот же период в ЯНАО количество объявлений о краткосрочной аренде квартир увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Больше всего увеличилось количество предложений на студии, однако за год в регионе уменьшился объем предложения «трешек» (-9% год к году). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО на 15% выросли цены на краткосрочную аренду студий в феврале 2024 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимости». «В феврале 2024 года краткосрочная аренда квартир в регионе в среднем обходилась в 3,1 тысячи рублей, что на 15% больше в сравнении с февралем 2023 года. За год рост стоимости посуточной аренды наблюдается у всех типов квартир, за исключением „трешек“ — по сравнению с годом ранее стоимость не изменилась и составила 4,5 тысячи рублей», — передают аналитики. В этот же период в ЯНАО количество объявлений о краткосрочной аренде квартир увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Больше всего увеличилось количество предложений на студии, однако за год в регионе уменьшился объем предложения «трешек» (-9% год к году).