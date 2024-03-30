30 марта 2024
29 марта 2024

В ЯНАО взлетели цены на аренду студий

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Amundsen. Екатеринбург, картина, гостинная, светильники, обеденная зона, окно, квартира-студия
Количество объявлений о краткосрочной аренде квартир увеличилось на 16% Фото:

В ЯНАО на 15% выросли цены на краткосрочную аренду студий в феврале 2024 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

«В феврале 2024 года краткосрочная аренда квартир в регионе в среднем обходилась в 3,1 тысячи рублей, что на 15% больше в сравнении с февралем 2023 года. За год рост стоимости посуточной аренды наблюдается у всех типов квартир, за исключением „трешек“ — по сравнению с годом ранее стоимость не изменилась и составила 4,5 тысячи рублей», — передают аналитики.

В этот же период в ЯНАО количество объявлений о краткосрочной аренде квартир увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Больше всего увеличилось количество предложений на студии, однако за год в регионе уменьшился объем предложения «трешек» (-9% год к году).

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В ЯНАО на 15% выросли цены на краткосрочную аренду студий в феврале 2024 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Недвижимости». «В феврале 2024 года краткосрочная аренда квартир в регионе в среднем обходилась в 3,1 тысячи рублей, что на 15% больше в сравнении с февралем 2023 года. За год рост стоимости посуточной аренды наблюдается у всех типов квартир, за исключением „трешек“ — по сравнению с годом ранее стоимость не изменилась и составила 4,5 тысячи рублей», — передают аналитики. В этот же период в ЯНАО количество объявлений о краткосрочной аренде квартир увеличилось на 16% в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году. Больше всего увеличилось количество предложений на студии, однако за год в регионе уменьшился объем предложения «трешек» (-9% год к году).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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