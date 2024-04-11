Чем известен погибший на СВО экс-глава курганского района Носков

Осужденный за коррупцию курганский экс-мэр Носков погиб на СВО

11 апреля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Александр Носков в ноябре 2014 года избран главой Кетовского района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший глава Кетовского района (Курганская область) Александр Носков, погибший на СВО, запомнился курганцам несколькими скандальными историями. URA.RU постаралось вспомнить известные факты об уроженце Челябинской области, ставшим курганским руководителем. Где родился и учился Носков Бывший кетовский глава родился в городе Миассе (Челябинская область) 26 июня 1976 года. В 1993 году он приехал учиться на экономическом факультете курганской сельхозакадемии по специальности «Экономист агропромышленного комплекса». Карьера Носкова После окончания академии он поработал в одном из курганских институтов, а затем вернулся в родную область, где трудился в агропромышленной сфере. В 2004 году Носков снова приехал в Кетово и работал над газификацией села. Тут же он вступил в партию «Единая Россия». В 2008 году он стал исполняющим обязанности председателя Кетовского сельсовета, а в марте 2009 года избавился от временной приставки. В ноябре 2014 года Носков был избран главой Кетовского района. Уголовное дело о махинациях с земельными участками В 2016 году в отношении Носкова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и взятках при распределении участков в районе. В октябре 2017 года вступил в силу приговор Носкову по этому делу. Его приговорили к штрафу 3,5 миллиона рублей и запретили на три года занимать руководящие должности. Носкову пришлось подать в отставку. Позже его заставили выплачивать ущерб в размере четырех миллионов рублей. Уголовное дело, окончившееся лишением свободы В сентябре 2019 года силовики вновь задержали Носкова. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве водопровода в селе Кетово. Экс-руководитель перевел более 15 миллионов рублей фирме «Мультипласт», которая пообещала, но не довела до конца строительные работы. Носкова приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 3,5 миллиона. Также он должен был выплатить 15,8 миллиона ущерба. Позднее штраф заменили на принудительные работы, окончательно было назначено восемь лет колонии. Носков подавал на УДО. Его адвокат утверждал, что бывший глава хочет скорее расплатиться с долгами. Когда Носкову отказали, он ушел на СВО, заключив контракт с Минобороны, и там погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Кетовского района (Курганская область) Александр Носков, погибший на СВО, запомнился курганцам несколькими скандальными историями. URA.RU постаралось вспомнить известные факты об уроженце Челябинской области, ставшим курганским руководителем. Где родился и учился Носков Бывший кетовский глава родился в городе Миассе (Челябинская область) 26 июня 1976 года. В 1993 году он приехал учиться на экономическом факультете курганской сельхозакадемии по специальности «Экономист агропромышленного комплекса». Карьера Носкова После окончания академии он поработал в одном из курганских институтов, а затем вернулся в родную область, где трудился в агропромышленной сфере. В 2004 году Носков снова приехал в Кетово и работал над газификацией села. Тут же он вступил в партию «Единая Россия». В 2008 году он стал исполняющим обязанности председателя Кетовского сельсовета, а в марте 2009 года избавился от временной приставки. В ноябре 2014 года Носков был избран главой Кетовского района. Уголовное дело о махинациях с земельными участками В 2016 году в отношении Носкова возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и взятках при распределении участков в районе. В октябре 2017 года вступил в силу приговор Носкову по этому делу. Его приговорили к штрафу 3,5 миллиона рублей и запретили на три года занимать руководящие должности. Носкову пришлось подать в отставку. Позже его заставили выплачивать ущерб в размере четырех миллионов рублей. Уголовное дело, окончившееся лишением свободы В сентябре 2019 года силовики вновь задержали Носкова. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве водопровода в селе Кетово. Экс-руководитель перевел более 15 миллионов рублей фирме «Мультипласт», которая пообещала, но не довела до конца строительные работы. Носкова приговорили к шести годам колонии и штрафу в размере 3,5 миллиона. Также он должен был выплатить 15,8 миллиона ущерба. Позднее штраф заменили на принудительные работы, окончательно было назначено восемь лет колонии. Носков подавал на УДО. Его адвокат утверждал, что бывший глава хочет скорее расплатиться с долгами. Когда Носкову отказали, он ушел на СВО, заключив контракт с Минобороны, и там погиб.