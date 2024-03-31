В курганской ГИБДД рассказали об изменениях для иностранцев при сдаче экзамена

В Кургане провели совещание из-за новых правил для иностранных водителей

01 апреля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

В Кургане обсудили новые правила для водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении ГИБДД по Курганской области рассказали, что иностранцы должны поменять водительство удостоверение на российское. Такое требование коснется граждан других стран, которые получили гражданство РФ или вид на жительство. Соответствующая информация прозвучала на брифинге в управлении Госавтоинспекции, передает корреспондент URA.RU. «У тех лиц, которые являются иностранными гражданами и не планируют получать гражданство или вид на жительство, менять водительское удостоверение на российской необходимости нет. Тем не менее, иностранцы, работающие в предпринимательской или трудовой деятельности, не допускаются к управлению транспортными средствами на основании иностранного или международного водительских удостоверений», — прозвучало на брифинге. Сообщается, что данный запрет не распространяется на граждан Киргизской Республики, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии. Но данное условие будет работать, если граждане этих стран получили водительское удостоверение у себя на Родине. Корреспонденту пояснили, что те водители, которые давно живут в России, имеют гражданство или вид на жительство, но владеют иностранным водительским удостоверением, которое выдано до 1 апреля 2024 года, должны поменять его на российское до 1 апреля 2025 года. После этой даты, отмечают специалисты курганского ГИБДД, их иностранное удостоверение действовать не будет. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области устанавливали запрет на работу иностранных граждан в некоторых сферах деятельности. Среди них перевозка пассажиров на сухопутном транспорте и легковых такси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управлении ГИБДД по Курганской области рассказали, что иностранцы должны поменять водительство удостоверение на российское. Такое требование коснется граждан других стран, которые получили гражданство РФ или вид на жительство. Соответствующая информация прозвучала на брифинге в управлении Госавтоинспекции, передает корреспондент URA.RU. «У тех лиц, которые являются иностранными гражданами и не планируют получать гражданство или вид на жительство, менять водительское удостоверение на российской необходимости нет. Тем не менее, иностранцы, работающие в предпринимательской или трудовой деятельности, не допускаются к управлению транспортными средствами на основании иностранного или международного водительских удостоверений», — прозвучало на брифинге. Сообщается, что данный запрет не распространяется на граждан Киргизской Республики, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Южной Осетии. Но данное условие будет работать, если граждане этих стран получили водительское удостоверение у себя на Родине. Корреспонденту пояснили, что те водители, которые давно живут в России, имеют гражданство или вид на жительство, но владеют иностранным водительским удостоверением, которое выдано до 1 апреля 2024 года, должны поменять его на российское до 1 апреля 2025 года. После этой даты, отмечают специалисты курганского ГИБДД, их иностранное удостоверение действовать не будет. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области устанавливали запрет на работу иностранных граждан в некоторых сферах деятельности. Среди них перевозка пассажиров на сухопутном транспорте и легковых такси.