В Екатеринбурге загорелся цех в промзоне «Уралмашзавода»: что известно о ЧП

В промзоне «Уралмашзавода» загорелся цех по производству трансформаторов
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Пожар на территории бывшего Уралмашзавода. Екатеринбург, пожарная автоцистерна
Пожар потушили примерно в 18:30 по местному времени Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода»

В Екатеринбурге 1 апреля в цехе по производству трансформаторов, расположенном в промзоне «Уралмашзавода», произошел пожар общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Тушили огонь 64 спасателя и 22 единицы техники. Из здания вытащили 24 газовых баллона. URA.RU собирало информацию о ЧП в режиме онлайн. Сейчас агентство сообщает, что известно о происшествии к этому часу.

  • Пожар на «Уралмашзаводе» заметили екатеринбуржцы примерно в 14:00. Черный дым поднялся так, что его было видно из центра города.
  • Первыми к месту ЧП прибыли 13 машин МЧС. Огнеборцы организовали разведку на территории промышленной площадки.
  • Через некоторое время кровля горящего здания обрушилась. На этот момент площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
  • Площадь возгорания разрослась до четырех тысяч «квадратов». На ликвидацию пожара прибыли еще четыре машины и 52 специалиста.
  • Представители «Уралмашзавода» пояснили, что горит не их помещение. Собственником здания, где начался пожар, является компания «ЭнергоТрансСтрой», а арендуют помещения ООО «МЕРЧ»,«НГ Буровое оборудование», «Уралпроммаш», «Эко-линия», «Полимеры Урала».
  • В соцсетях появились кадры первых минут пожара в цехе. Сотрудники предприятия выбегали из горящего здания.
  • Роспотребнадзор посоветовал горожанам избегать длительного нахождения на открытом воздухе и пользоваться масками. Специалисты начали проверку качества воздуха.
  • Площадь пожара выросла до 4,5 тысяч квадратных метров. Из них кровля обрушилась на 300 «квадратах».
  • Глава «Уралмашзавода» отрицает информацию о пожаре на своем предприятии. Он отметил, что УЗТМ находится в другой стороне от места горения.
  • Около 16:00 спасатели локализовали пожар. К осмотру здания подключили беспилотник.
  • Из здания вытащили 24 баллона. Из них 20 с кислородом и четыре с пропаном.
  • Замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Казаков заявил, что газовые баллоны стали сложностью при тушении. Также в помещении нашли горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
  • К месту ЧП приехал прокурор Орджоникидзевского района Константин Паначев. Сотрудники ведомства организовали проверку.
  • Примерно в 18:30 сотрудники МЧС полностью потушили пожар. Специалисты разобрали сгоревшие конструкции в цехе.

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В Екатеринбурге 1 апреля в цехе по производству трансформаторов, расположенном в промзоне «Уралмашзавода», произошел пожар общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Тушили огонь 64 спасателя и 22 единицы техники. Из здания вытащили 24 газовых баллона. URA.RU собирало информацию о ЧП в режиме онлайн. Сейчас агентство сообщает, что известно о происшествии к этому часу.
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