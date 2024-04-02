Shot: вратарь сборной Армении насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя

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Виды Екатеринбурга, дпс
Чтобы задержать сбившего двоих человек вратаря сборной Армении, был введен план «Перехват», пишет Shot Фото:

Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян в Ставропольском крае насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Вратарь сборной Армении по футболу насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, в Ставропольском крае», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что спортсмен уехал с места преступления на машине с транзитными номерами. Для задержания нарушителя ввели план «Перехват».

Как сообщил Shot, само пришествие произошло 23 марта. Фишян съехал на 284-м километре автодороги «Кавказ» на разделительную полосу, где находились сотрудник ДПС и другой участник движения, которому выписывали штраф. Там же заявили, что мужчина был задержан спустя 60 километров от места происшествия. Против него возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации средств».

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Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян в Ставропольском крае насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Вратарь сборной Армении по футболу насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, в Ставропольском крае», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что спортсмен уехал с места преступления на машине с транзитными номерами. Для задержания нарушителя ввели план «Перехват». Как сообщил Shot, само пришествие произошло 23 марта. Фишян съехал на 284-м километре автодороги «Кавказ» на разделительную полосу, где находились сотрудник ДПС и другой участник движения, которому выписывали штраф. Там же заявили, что мужчина был задержан спустя 60 километров от места происшествия. Против него возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации средств».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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