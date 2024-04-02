Shot: вратарь сборной Армении насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя

02 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Чтобы задержать сбившего двоих человек вратаря сборной Армении, был введен план «Перехват», пишет Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян в Ставропольском крае насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Вратарь сборной Армении по футболу насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, в Ставропольском крае», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что спортсмен уехал с места преступления на машине с транзитными номерами. Для задержания нарушителя ввели план «Перехват». Как сообщил Shot, само пришествие произошло 23 марта. Фишян съехал на 284-м километре автодороги «Кавказ» на разделительную полосу, где находились сотрудник ДПС и другой участник движения, которому выписывали штраф. Там же заявили, что мужчина был задержан спустя 60 километров от места происшествия. Против него возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации средств». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян в Ставропольском крае насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Вратарь сборной Армении по футболу насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, в Ставропольском крае», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что спортсмен уехал с места преступления на машине с транзитными номерами. Для задержания нарушителя ввели план «Перехват». Как сообщил Shot, само пришествие произошло 23 марта. Фишян съехал на 284-м километре автодороги «Кавказ» на разделительную полосу, где находились сотрудник ДПС и другой участник движения, которому выписывали штраф. Там же заявили, что мужчина был задержан спустя 60 километров от места происшествия. Против него возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации средств».