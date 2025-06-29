29 июня 2025

В России закончили подготовку учебников по обществознанию с 9-го по 11-й классы

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Мединский рассказал о новых учебниках
Мединский рассказал о новых учебниках Фото:

Для школьников с девятого по одиннадцатый классы уже готовы новые учебники по обществознанию. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Готовы все три учебника по обществознанию, ведется их доработка и редактирование», — передает ТАСС слова Мединского. Он добавил, что сейчас важно, чтобы пособия к учебникам были понятные для школьников.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что ученики 5-7-х классов российских школ начнут заниматься по новым учебникам истории с 1 сентября 2025 года. А учащиеся 8-9-х классов перейдут на обновленные пособия с 1 сентября 2026 года.

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Для школьников с девятого по одиннадцатый классы уже готовы новые учебники по обществознанию. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский. «Готовы все три учебника по обществознанию, ведется их доработка и редактирование», — передает ТАСС слова Мединского. Он добавил, что сейчас важно, чтобы пособия к учебникам были понятные для школьников. Ранее заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что ученики 5-7-х классов российских школ начнут заниматься по новым учебникам истории с 1 сентября 2025 года. А учащиеся 8-9-х классов перейдут на обновленные пособия с 1 сентября 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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