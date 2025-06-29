29 июня 2025

Вдова экс-премьера Японии поблагодарила его за встречу с Путиным

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Вдова японского политика посетила Россию
Вдова японского политика посетила Россию Фото:

Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ благодарна своему мужу за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на собрании близких к ней людей в Токио.

«Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным… Я хочу и дальше рассказывать о своем супруге», — передает телеканал NHK слова вдовы.

Ранее вдова Акиэ Абэ посетила с визитом Москву. На встрече с Путиным она заявила, что для нее было бы счастьем развитие контактов между двумя странами. Ее скончавшийся муж активно поддерживал теплые отношения с Путиным. Сама Акиэ Абэ прошла длинный путь, работала в японских медиа и образовательных учреждениях, а ее нынешний визит в РФ может свидетельствовать о стремлении японской стороны к диалогу.

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Вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — Акиэ благодарна своему мужу за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на собрании близких к ней людей в Токио. «Благодаря мужу у меня была возможность поговорить по душам с президентом Путиным… Я хочу и дальше рассказывать о своем супруге», — передает телеканал NHK слова вдовы. Ранее вдова Акиэ Абэ посетила с визитом Москву. На встрече с Путиным она заявила, что для нее было бы счастьем развитие контактов между двумя странами. Ее скончавшийся муж активно поддерживал теплые отношения с Путиным. Сама Акиэ Абэ прошла длинный путь, работала в японских медиа и образовательных учреждениях, а ее нынешний визит в РФ может свидетельствовать о стремлении японской стороны к диалогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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