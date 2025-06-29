29 июня 2025

РФ и КНДР заключили важное соглашение на два года

Минкульты РФ и КНДР подписали план сотрудничества до 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Министерства культуры двух стран заключили важное соглашение, сообщила Любимова
Министерства культуры двух стран заключили важное соглашение, сообщила Любимова Фото:

Министерства культуры России и КНДР согласовали план совместных действий в сфере культуры на 2025–2027 годы. Об этом 29 июня сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-канале.

«Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики на 2025–2027 годы», — заявила Любимова. По ее словам, документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, нацеленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства.

В сообщении министра отмечается, что стороны намерены расширять обмены между учреждениями культуры, организовывать совместные выставки, концерты и гастроли творческих коллективов. Помимо этого, планируется проведение образовательных программ и поддержка проектов в области искусства, направленных на формирование позитивного имиджа обеих стран.

Ранее РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был ранее подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Подробнее о договоре и к чему он обязывает обе стороны — в материале URA.RU.

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Министерства культуры России и КНДР согласовали план совместных действий в сфере культуры на 2025–2027 годы. Об этом 29 июня сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-канале. «Подписали План культурного сотрудничества между министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Корейской Народно-Демократической Республики на 2025–2027 годы», — заявила Любимова. По ее словам, документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, нацеленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства. В сообщении министра отмечается, что стороны намерены расширять обмены между учреждениями культуры, организовывать совместные выставки, концерты и гастроли творческих коллективов. Помимо этого, планируется проведение образовательных программ и поддержка проектов в области искусства, направленных на формирование позитивного имиджа обеих стран. Ранее РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был ранее подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Подробнее о договоре и к чему он обязывает обе стороны — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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