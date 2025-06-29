29 июня 2025

Сын Кадырова на свадьбе засветил часы за 500 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часы заметили на фотографии со свадьбы Адама Кадырова
Часы заметили на фотографии со свадьбы Адама Кадырова Фото:

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, вступил в брак в минувшую субботу, появившись на церемонии в наручных часах стоимостью около 550 миллионов рублей. Фото жениха в часах появились в сети.

«Адам Кадыров был замечен на собственной свадьбе в эксклюзивных наручных часах стоимостью 550 миллионов рублей», — говорится в публикации Starhit в их telegram-канале. Предположительно, это часы от швейцарского бренда Richard Mille, инкрустированные бриллиантами.

У самого Рамзана Кадырова также есть коллекция дорогих редких часов. Глава Чечни начал их коллекционировать с юных лет, а получает новые экземпляры от близких.

Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона, а также удостоен ряда высоких наград, включая звание Героя Чеченской Республики и орден Кадырова. Семья Кадыровых регулярно привлекает внимание общественности крупными событиями и достижениями, в том числе недавними награждениями самого Рамзана Кадырова.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, вступил в брак в минувшую субботу, появившись на церемонии в наручных часах стоимостью около 550 миллионов рублей. Фото жениха в часах появились в сети. «Адам Кадыров был замечен на собственной свадьбе в эксклюзивных наручных часах стоимостью 550 миллионов рублей», — говорится в публикации Starhit в их telegram-канале. Предположительно, это часы от швейцарского бренда Richard Mille, инкрустированные бриллиантами. У самого Рамзана Кадырова также есть коллекция дорогих редких часов. Глава Чечни начал их коллекционировать с юных лет, а получает новые экземпляры от близких. Адам Кадыров занимает должность помощника главы Чечни и с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности руководителя региона, а также удостоен ряда высоких наград, включая звание Героя Чеченской Республики и орден Кадырова. Семья Кадыровых регулярно привлекает внимание общественности крупными событиями и достижениями, в том числе недавними награждениями самого Рамзана Кадырова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...