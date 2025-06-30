NI: Новый ракетный беспилотник Peklo бесполезен против России

The National Interest: украинский дрон Peklo не представляет угрозы для России
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Украина не сможет сама производить беспилотник
Украина не сможет сама производить беспилотник Фото:

Недавно разработанный Украиной беспилотный летательный аппарат Peklo не способен эффективно противостоять российским средствам противовоздушной обороны и не представляет для России серьезной опасности. Характеристики и возможности нового дрона не позволяют ему преодолеть современные системы защиты, находящиеся на вооружении российских войск, пишет The National Interest.

«Усилия России по противодействию украинским беспилотникам и ракетам, в том числе с помощью систем радиоэлектронной борьбы и ПВО, стали для Peklo настоящим испытанием», — пишет издание. Автор статьи Брэндон Дж. Вайхерт считает, что создателям придется все время дорабатывать беспилотник для поддержания его эффективности.

Еще один недостаток разработки, говорится в статье, — это зависимость от импортных компонентов. The National Interest пишет, что цепочка поставок составных частей ненадежна, особенно в текущих условиях военного времени.

Ранее западные СМИ сообщали о дефиците FPV-дронов у украинских военных и отставании Украины от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Россия, в свою очередь, нарастила производство БПЛА и внедряет новые технологии, включая оптоволоконные дроны, что влияет на расстановку сил в зоне конфликта. 

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Недавно разработанный Украиной беспилотный летательный аппарат Peklo не способен эффективно противостоять российским средствам противовоздушной обороны и не представляет для России серьезной опасности. Характеристики и возможности нового дрона не позволяют ему преодолеть современные системы защиты, находящиеся на вооружении российских войск, пишет The National Interest. «Усилия России по противодействию украинским беспилотникам и ракетам, в том числе с помощью систем радиоэлектронной борьбы и ПВО, стали для Peklo настоящим испытанием», — пишет издание. Автор статьи Брэндон Дж. Вайхерт считает, что создателям придется все время дорабатывать беспилотник для поддержания его эффективности. Еще один недостаток разработки, говорится в статье, — это зависимость от импортных компонентов. The National Interest пишет, что цепочка поставок составных частей ненадежна, особенно в текущих условиях военного времени. Ранее западные СМИ сообщали о дефиците FPV-дронов у украинских военных и отставании Украины от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Россия, в свою очередь, нарастила производство БПЛА и внедряет новые технологии, включая оптоволоконные дроны, что влияет на расстановку сил в зоне конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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