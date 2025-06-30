NI: Новый ракетный беспилотник Peklo бесполезен против России

Недавно разработанный Украиной беспилотный летательный аппарат Peklo не способен эффективно противостоять российским средствам противовоздушной обороны и не представляет для России серьезной опасности. Характеристики и возможности нового дрона не позволяют ему преодолеть современные системы защиты, находящиеся на вооружении российских войск, пишет The National Interest.
«Усилия России по противодействию украинским беспилотникам и ракетам, в том числе с помощью систем радиоэлектронной борьбы и ПВО, стали для Peklo настоящим испытанием», — пишет издание. Автор статьи Брэндон Дж. Вайхерт считает, что создателям придется все время дорабатывать беспилотник для поддержания его эффективности.
Еще один недостаток разработки, говорится в статье, — это зависимость от импортных компонентов. The National Interest пишет, что цепочка поставок составных частей ненадежна, особенно в текущих условиях военного времени.
Ранее западные СМИ сообщали о дефиците FPV-дронов у украинских военных и отставании Украины от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Россия, в свою очередь, нарастила производство БПЛА и внедряет новые технологии, включая оптоволоконные дроны, что влияет на расстановку сил в зоне конфликта.
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