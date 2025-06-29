В Крыму назвали возможную причину крупного пожара в Алуште

В Алуште (Крым) основной версией возникновения пожара, который произошел 28 июня возле поселка Лазурное, эксперты называют неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова в своем официальном telegram-канале.
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Ущерб будем рассчитывать по результатам ликвидации пожара», — заявила Шевцова.
Возгорание сухой растительности было зафиксировано вблизи поселка Лазурное. Изначально площадь пожара составляла около одного гектара, однако в течение короткого времени огонь распространился до пяти гектаров. По информации регионального управления МЧС, дальнейшее распространение пожара удалось оперативно пресечь. На данный момент угрозы для населенного пункта нет.
Ранее региональное управление МЧС сообщало, что к тушению пожара в Алуште были привлечены два вертолета Ми-8, а также 151 специалист и 21 единица техники. Рост площади возгорания до пяти гектаров был обусловлен сильным ветром и труднодоступной местностью, однако распространение огня удалось остановить, и угрозы для ближайших населенных пунктов не возникло.
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