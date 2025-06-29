В Белоруссии провели спецоперацию, чтобы сорвать планы по атаке БПЛА

Сотрудники КГБ Белоруссии завершили спецоперацию «Гарпун», в ходе которой была обезврежена группа, готовившая атаки на стратегические объекты страны с применением ударных беспилотников. Об этом 29 июня сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на официальные источники в спецслужбе.
«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию... Эта операция продолжалась 732 дня! И все получилось, несмотря на огромный риск», — говорится в сообщении ОНТ. По данным телеканала, операция завершилась задержанием организатора группы, которого удалось вернуть на территорию Белоруссии из-за рубежа.
В результате многоходовых действий белорусских спецслужб были предотвращены попытки организации диверсионных актов с использованием ударных дронов, целью которых являлись объекты стратегической инфраструктуры республики. В рамках операции сотрудники КГБ установили всех причастных к планированию атак, а также изъяли технические средства и документацию, подтверждающие подготовку к преступлению. Имя организатора и дополнительные подробности о задействованных лицах на данный момент не раскрываются в интересах следствия.
В последнее время в ряде регионов России фиксируются атаки с применением беспилотников: только в июне российские военные сообщали о массовых налетах БПЛА на Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также об уничтожении десятков дронов силами ПВО. На этом фоне белорусские спецслужбы усилили меры безопасности и провели многоэтапную операцию по предотвращению диверсий с использованием ударных беспилотников на территории республики.
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