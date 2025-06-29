В Сербии задумались о принятии российской системы «Мир»

Белград рассмотрит использование на своей территории российской платежной системы «Мир». Об этом заявил премьер-министр Сербии Джуро Мацут.
«Мы должны рассмотреть использование платежной системы „Мир“, но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — сказал Мацута «Известиям», отвечая на вопрос об использовании платежной системы «Мир». В первом квартале 2025 года Сербию посетили 52 тысячи российских туристов, что подчеркивает актуальность вопросов удобства расчетов для граждан обеих стран.
В ходе обсуждения вопросов сотрудничества с Россией политик подтвердил, что национальный авиаперевозчик Air Serbia, несмотря на политическое давление, продолжает выполнять рейсы в российские города, включая Москву и Санкт-Петербург. Он отметил, что авиакомпания будет рассматривать открытие новых направлений в зависимости от рыночного спроса.
Ранее российские власти уже предпринимали шаги по упрощению финансовых операций для иностранных туристов, включая запуск специальных карт и внедрение расчетов по QR-кодам, чтобы решить проблемы с оплатой и обменом валюты. В ряде стран, таких как Турция и Казахстан, также были введены меры для облегчения расчетов российских граждан.
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