Опасность атаки БПЛА объявили в нескольких регионах России, есть раненые: онлайн-трансляция

Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае, также Минобороны сообщает об атаке беспилотников над Азовским морем. Под Курском уже есть пострадавшие — мужчины получили осколочные ранения после налета дрона. Подробности о происходящем — в материале URA.RU.
02:39 Еще один удар пришелся на деревню Кекино. Там у 47-летнего мужчины осколочные ранения ног, заявил Александр Хинштейн.
02:39 Дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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