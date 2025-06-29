29 июня 2025

Опасность атаки БПЛА объявили в нескольких регионах России, есть раненые: онлайн-трансляция

Опасность БПЛА объявили в нескольких регионах России
© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА атакуют регионы России
БПЛА атакуют регионы России Фото:

Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае, также Минобороны сообщает об атаке беспилотников над Азовским морем. Под Курском уже есть пострадавшие — мужчины получили осколочные ранения после налета дрона. Подробности о происходящем — в материале URA.RU.

02:39 Еще один удар пришелся на деревню Кекино. Там у 47-летнего мужчины осколочные ранения ног, заявил Александр Хинштейн.

02:39 Дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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Угрозу атаки БПЛА объявили в Курской области и Краснодарском крае, также Минобороны сообщает об атаке беспилотников над Азовским морем. Под Курском уже есть пострадавшие — мужчины получили осколочные ранения после налета дрона. Подробности о происходящем — в материале URA.RU. 02:39 Еще один удар пришелся на деревню Кекино. Там у 47-летнего мужчины осколочные ранения ног, заявил Александр Хинштейн. 02:39 Дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района в Курской области. Ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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