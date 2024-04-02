Прокуратура требует навести порядок на остановках в пермском городе

03 апреля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

В Кудымкаре на многих остановках нет табличек с маршрутами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Кудымкаре (Пермский край) на большинстве остановок общественного транспорта нет информационных табличек с расписанием маршрутов. Прокуратура обратилась в суд, чтобы устранить нарушения. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В Кудымкаре практически все остановки не оснащены информационными таблицами. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о приведении остановочных пунктов в нормативное состояние», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее Прокуратура Пермского края потребовала от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. В Перми несанкционированные свалки были на Южном кладбище, а также в местах захоронений в Кировском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кудымкаре (Пермский край) на большинстве остановок общественного транспорта нет информационных табличек с расписанием маршрутов. Прокуратура обратилась в суд, чтобы устранить нарушения. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В Кудымкаре практически все остановки не оснащены информационными таблицами. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о приведении остановочных пунктов в нормативное состояние», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее Прокуратура Пермского края потребовала от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. В Перми несанкционированные свалки были на Южном кладбище, а также в местах захоронений в Кировском районе.