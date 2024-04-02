02 апреля 2024

Прокуратура требует навести порядок на остановках в пермском городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , транспорт, пассажиры, общественная остановка
В Кудымкаре на многих остановках нет табличек с маршрутами Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) на большинстве остановок общественного транспорта нет информационных табличек с расписанием маршрутов. Прокуратура обратилась в суд, чтобы устранить нарушения. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры.

«В Кудымкаре практически все остановки не оснащены информационными таблицами. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о приведении остановочных пунктов в нормативное состояние», — говорится в сообщении представителей прокуратуры.

Ранее Прокуратура Пермского края потребовала от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. В Перми несанкционированные свалки были на Южном кладбище, а также в местах захоронений в Кировском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кудымкаре (Пермский край) на большинстве остановок общественного транспорта нет информационных табличек с расписанием маршрутов. Прокуратура обратилась в суд, чтобы устранить нарушения. Информация об этом опубликована на сайте краевой прокуратуры. «В Кудымкаре практически все остановки не оснащены информационными таблицами. По итогам проверки прокурор направил в суд иск о приведении остановочных пунктов в нормативное состояние», — говорится в сообщении представителей прокуратуры. Ранее Прокуратура Пермского края потребовала от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. В Перми несанкционированные свалки были на Южном кладбище, а также в местах захоронений в Кировском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...