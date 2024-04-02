Нефтегазовый форум в ЯНАО завершится концертом группы «7Б»

Перед участниками нефтегазового форума в Новом Уренгое выступит группа «7Б». Авторы композиции «Молодые ветра» проведут концерт в рамках благотворительного матча по волейболу, следует из расписания на официальном сайте форума.
«Билет на матч позволяет пройти и на концерт. Выступление музыкантов запланировано после завершения спортивного состязания. Ожидается, что концерт посетит глава департамента природных ресурсов Андрей Гаранин», — передает корреспондент агентства с места событий.
Нефтегазовый форум проходит в ЯНАО 3 и 4 апреля. Событие соберет в Новом Уренгое представителей ведущих предприятий ТЭК РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что на ямальский нефтегазовый форум съезжаются представители окружных политических элит.
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Перед участниками нефтегазового форума в Новом Уренгое выступит группа «7Б». Авторы композиции «Молодые ветра» проведут концерт в рамках благотворительного матча по волейболу, следует из расписания на официальном сайте форума. «Билет на матч позволяет пройти и на концерт. Выступление музыкантов запланировано после завершения спортивного состязания. Ожидается, что концерт посетит глава департамента природных ресурсов Андрей Гаранин», — передает корреспондент агентства с места событий. Нефтегазовый форум проходит в ЯНАО 3 и 4 апреля. Событие соберет в Новом Уренгое представителей ведущих предприятий ТЭК РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что на ямальский нефтегазовый форум съезжаются представители окружных политических элит.