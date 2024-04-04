На 88-м году жизни скончался почетный гражданин города Губкинский (ЯНАО) Евгений Сергеевич Бруяко. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.
«Только что получил прискорбную весть. Нас покинул почетный гражданин нашего города — Евгений Сергеевич Бруяко. В такой тяжелый момент сложно подобрать слова. В нашей памяти Евгений Сергеевич навсегда останется примером трудолюбивого и старательного человека, примерного семьянина, на которого может равняться молодое поколение. Соболезную родным и близким», — сообщает в telegram-канале мэр Губкинского.
Евгений Сергеевич внес значимый вклад в становление и развитие города. С его участием в Губкинском построены не только сети, но и жилые дома в нескольких микрорайонах, коттеджи в микрорайоне 11, школы № 1, № 3 и № 4. После выхода на пенсию в период с 1998 по 2014 годы он возглавлял Губкинскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Ветеран».
Евгений Бруяко принимал активное участие в строительстве Губкинского
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На 88-м году жизни скончался почетный гражданин города Губкинский (ЯНАО) Евгений Сергеевич Бруяко. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко. «Только что получил прискорбную весть. Нас покинул почетный гражданин нашего города — Евгений Сергеевич Бруяко. В такой тяжелый момент сложно подобрать слова. В нашей памяти Евгений Сергеевич навсегда останется примером трудолюбивого и старательного человека, примерного семьянина, на которого может равняться молодое поколение. Соболезную родным и близким», — сообщает в telegram-канале мэр Губкинского. Евгений Сергеевич внес значимый вклад в становление и развитие города. С его участием в Губкинском построены не только сети, но и жилые дома в нескольких микрорайонах, коттеджи в микрорайоне 11, школы № 1, № 3 и № 4. После выхода на пенсию в период с 1998 по 2014 годы он возглавлял Губкинскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Ветеран».