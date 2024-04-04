Почетный гражданин Губкинского Евгений Бруяко умер на 88 году жизни

Ушел из жизни Евгений Бруяко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 88-м году жизни скончался почетный гражданин города Губкинский (ЯНАО) Евгений Сергеевич Бруяко. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

«Только что получил прискорбную весть. Нас покинул почетный гражданин нашего города — Евгений Сергеевич Бруяко. В такой тяжелый момент сложно подобрать слова. В нашей памяти Евгений Сергеевич навсегда останется примером трудолюбивого и старательного человека, примерного семьянина, на которого может равняться молодое поколение. Соболезную родным и близким», — сообщает в telegram-канале мэр Губкинского.

Евгений Сергеевич внес значимый вклад в становление и развитие города. С его участием в Губкинском построены не только сети, но и жилые дома в нескольких микрорайонах, коттеджи в микрорайоне 11, школы № 1, № 3 и № 4. После выхода на пенсию в период с 1998 по 2014 годы он возглавлял Губкинскую общественную организацию ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Ветеран».

Евгений Бруяко принимал активное участие в строительстве Губкинского telegram-канал «Андрей Бандурко»,t.me