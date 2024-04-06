В Тобольске (Тюменская область) правоохранители обследуют лесополосу возле одного из корпусов детского сада по улице Северная. По информации очевидцев, силовики обнаружили предмет похожий на гранату.
«Оцеплена лесополоса у первого корпуса детского сада номер 7 в 4-м микрорайоне. На месте работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Найден предмет похожий на гранату», — сообщается в telegram-канале «типичный Тобольск».
Со слов очевидцев, подозрительный предмет обнаружили дети. Территорию обследуют специально обученные собаки. Периметр оцеплен.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.
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В Тобольске (Тюменская область) правоохранители обследуют лесополосу возле одного из корпусов детского сада по улице Северная. По информации очевидцев, силовики обнаружили предмет похожий на гранату. «Оцеплена лесополоса у первого корпуса детского сада номер 7 в 4-м микрорайоне. На месте работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Найден предмет похожий на гранату», — сообщается в telegram-канале «типичный Тобольск». Со слов очевидцев, подозрительный предмет обнаружили дети. Территорию обследуют специально обученные собаки. Периметр оцеплен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.