06 апреля 2024

В Тюменской области силовики обследуют лес возле детского сада. Видео

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Силовики обследуют территорию вместе с собаками Фото:

В Тобольске (Тюменская область) правоохранители обследуют лесополосу возле одного из корпусов детского сада по улице Северная. По информации очевидцев, силовики обнаружили предмет похожий на гранату.

«Оцеплена лесополоса у первого корпуса детского сада номер 7 в 4-м микрорайоне. На месте работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Найден предмет похожий на гранату», — сообщается в telegram-канале «типичный Тобольск».

Со слов очевидцев, подозрительный предмет обнаружили дети. Территорию обследуют специально обученные собаки. Периметр оцеплен.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) правоохранители обследуют лесополосу возле одного из корпусов детского сада по улице Северная. По информации очевидцев, силовики обнаружили предмет похожий на гранату. «Оцеплена лесополоса у первого корпуса детского сада номер 7 в 4-м микрорайоне. На месте работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Найден предмет похожий на гранату», — сообщается в telegram-канале «типичный Тобольск». Со слов очевидцев, подозрительный предмет обнаружили дети. Территорию обследуют специально обученные собаки. Периметр оцеплен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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