В Тюменской области силовики обследуют лес возле детского сада. Видео

07 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Силовики обследуют территорию вместе с собаками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) правоохранители обследуют лесополосу возле одного из корпусов детского сада по улице Северная. По информации очевидцев, силовики обнаружили предмет похожий на гранату. «Оцеплена лесополоса у первого корпуса детского сада номер 7 в 4-м микрорайоне. На месте работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Найден предмет похожий на гранату», — сообщается в telegram-канале «типичный Тобольск». Со слов очевидцев, подозрительный предмет обнаружили дети. Территорию обследуют специально обученные собаки. Периметр оцеплен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) правоохранители обследуют лесополосу возле одного из корпусов детского сада по улице Северная. По информации очевидцев, силовики обнаружили предмет похожий на гранату. «Оцеплена лесополоса у первого корпуса детского сада номер 7 в 4-м микрорайоне. На месте работают полиция, Росгвардия, аварийно-спасательная служба. Найден предмет похожий на гранату», — сообщается в telegram-канале «типичный Тобольск». Со слов очевидцев, подозрительный предмет обнаружили дети. Территорию обследуют специально обученные собаки. Периметр оцеплен. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.