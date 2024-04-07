В Орске река Елшанка начала выходить из берегов

08 апреля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Река Елшанка начала выходить из берегов, заявил Василий Козупица Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Река Елшанка в Орске вышла из берегов, в связи с чем мэрия города объявила об эвакуации жителей прилегающих районов. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки Елшанка», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он объявил о необходимости эвакуации. По словам мэра, зона подтопления охватывает участок от улицы Вяземской до улицы Краматорской и Механического завода. Администрация Ленинского района и полиция находятся на месте происшествия в режиме круглосуточного дежурства, а для жителей организована эвакуация на автобусах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Река Елшанка в Орске вышла из берегов, в связи с чем мэрия города объявила об эвакуации жителей прилегающих районов. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки Елшанка», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он объявил о необходимости эвакуации. По словам мэра, зона подтопления охватывает участок от улицы Вяземской до улицы Краматорской и Механического завода. Администрация Ленинского района и полиция находятся на месте происшествия в режиме круглосуточного дежурства, а для жителей организована эвакуация на автобусах.