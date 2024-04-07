07 апреля 2024

В Орске река Елшанка начала выходить из берегов

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, мчс, спасатели, ликвидация, паводок, наводнение, разрушения, разрушение жилого дома
Река Елшанка начала выходить из берегов, заявил Василий Козупица Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Река Елшанка в Орске вышла из берегов, в связи с чем мэрия города объявила об эвакуации жителей прилегающих районов. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица.

«Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки Елшанка», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он объявил о необходимости эвакуации.

По словам мэра, зона подтопления охватывает участок от улицы Вяземской до улицы Краматорской и Механического завода. Администрация Ленинского района и полиция находятся на месте происшествия в режиме круглосуточного дежурства, а для жителей организована эвакуация на автобусах.

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Река Елшанка в Орске вышла из берегов, в связи с чем мэрия города объявила об эвакуации жителей прилегающих районов. Об этом сообщил мэр Орска Василий Козупица. «Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки Елшанка», — написал Козупица в своем telegram-канале. Он объявил о необходимости эвакуации. По словам мэра, зона подтопления охватывает участок от улицы Вяземской до улицы Краматорской и Механического завода. Администрация Ленинского района и полиция находятся на месте происшествия в режиме круглосуточного дежурства, а для жителей организована эвакуация на автобусах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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