07 апреля 2024

Ким Чен Ын выразил сочувствие Путину из-за паводка в Оренбургской области

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Ким Чен Ын (справа на фото) направил Владимиру Путину телеграмму после паводка в Оренбуржье Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с наводнением в Оренбургской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. В телеграмме лидер КНДР выразил поддержку всем, кто пострадал от стихийного бедствия.

В Оренбургской области затопило 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. В Орске подтопило свыше шести тысяч домов и эвакуировали более двух тысяч людей.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с наводнением в Оренбургской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. В телеграмме лидер КНДР выразил поддержку всем, кто пострадал от стихийного бедствия. В Оренбургской области затопило 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. В Орске подтопило свыше шести тысяч домов и эвакуировали более двух тысяч людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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