Ким Чен Ын выразил сочувствие Путину из-за паводка в Оренбургской области

08 апреля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын (справа на фото) направил Владимиру Путину телеграмму после паводка в Оренбуржье Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с наводнением в Оренбургской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. В телеграмме лидер КНДР выразил поддержку всем, кто пострадал от стихийного бедствия. В Оренбургской области затопило 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. В Орске подтопило свыше шести тысяч домов и эвакуировали более двух тысяч людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с наводнением в Оренбургской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. В телеграмме лидер КНДР выразил поддержку всем, кто пострадал от стихийного бедствия. В Оренбургской области затопило 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. В Орске подтопило свыше шести тысяч домов и эвакуировали более двух тысяч людей.