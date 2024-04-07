В Салехарде прощаются с почетным гражданином округа, бывшим командиром Салехардского объединенного авиаотряда Владимиром Васильевым. Известный в ЯНАО летчик ушел из жизни четвертого апреля, сообщается в сети «ВКонтакте».
«Четвертого апреля ушел из жизни ветеран ямальского неба Владимир Иванович Васильев, почетный гражданин ЯНАО, бывший командир Салехардского объединенного авиаотряда, летчик с огромным стажем и большим сердцем», — говорится в сообщении на странице «Подслушано в Салехарде». Также уточняется, что прощание с Владимиром Васильевым состоится девятого апреля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале ямальской столицы.
Известный в ЯНАО летчик Владимир Васильев ушел из жизни четвертого апреля.
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В Салехарде прощаются с почетным гражданином округа, бывшим командиром Салехардского объединенного авиаотряда Владимиром Васильевым. Известный в ЯНАО летчик ушел из жизни четвертого апреля, сообщается в сети «ВКонтакте». «Четвертого апреля ушел из жизни ветеран ямальского неба Владимир Иванович Васильев, почетный гражданин ЯНАО, бывший командир Салехардского объединенного авиаотряда, летчик с огромным стажем и большим сердцем», — говорится в сообщении на странице «Подслушано в Салехарде». Также уточняется, что прощание с Владимиром Васильевым состоится девятого апреля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале ямальской столицы.