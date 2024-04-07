07 апреля 2024

В ЯНАО прощаются с почетным гражданином, летчиком Васильевым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
В Салехарде прощаются с почетным гражданином округа Владимиром Васильевым Фото:

В Салехарде прощаются с почетным гражданином округа, бывшим командиром Салехардского объединенного авиаотряда Владимиром Васильевым. Известный в ЯНАО летчик ушел из жизни четвертого апреля, сообщается в сети «ВКонтакте».

«Четвертого апреля ушел из жизни ветеран ямальского неба Владимир Иванович Васильев, почетный гражданин ЯНАО, бывший командир Салехардского объединенного авиаотряда, летчик с огромным стажем и большим сердцем», — говорится в сообщении на странице «Подслушано в Салехарде». Также уточняется, что прощание с Владимиром Васильевым состоится девятого апреля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале ямальской столицы.

Известный в ЯНАО летчик Владимир Васильев ушел из жизни четвертого апреля.
Известный в ЯНАО летчик Владимир Васильев ушел из жизни четвертого апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде прощаются с почетным гражданином округа, бывшим командиром Салехардского объединенного авиаотряда Владимиром Васильевым. Известный в ЯНАО летчик ушел из жизни четвертого апреля, сообщается в сети «ВКонтакте». «Четвертого апреля ушел из жизни ветеран ямальского неба Владимир Иванович Васильев, почетный гражданин ЯНАО, бывший командир Салехардского объединенного авиаотряда, летчик с огромным стажем и большим сердцем», — говорится в сообщении на странице «Подслушано в Салехарде». Также уточняется, что прощание с Владимиром Васильевым состоится девятого апреля с 12:00 до 13:00 в ритуальном зале ямальской столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...