08 апреля 2024

В отрезанное паводком село Курганской области доставляют продукты по воде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сообщение с селом организовано посредством лодочной переправы
Сообщение с селом организовано посредством лодочной переправы Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В село Усть-Уйское Курганской области свежие продукты доставляют на баркасе. По данным мэрии Целинного округа, на территории сделаны необходимые запасы, но при необходимости будет задействована санавиация.

«Баркас со свежим хлебом, фруктами и другими продуктами разгрузился в Усть-Уйском. Село в паводок традиционно отрезано от „большой земли“. Сообщение активно ведется через лодочную переправу. Территория заранее обеспечена все необходимым: есть запас пищи и лекарств, топлива и материалов для дорожного ремонта. Функционирует система жизнеобеспечения, работает ФАП. При необходимости будет задействована санавиация», — специалистов администрации цитирует telegram-канал «Курган|Срочно и Точно».

Жителей села призвали к эвакуации вечером 7 апреля. В зоне риска оказались нижние улицы вдоль правого берега реки Уй по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова. Подробнее о паводковой обстановке в регионе узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.

https://t.me/newskurgan45/12569?single" href="https://t.me/newskurgan45/12569?single
Целинный округ одним из первых принимает «большую воду»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В село Усть-Уйское Курганской области свежие продукты доставляют на баркасе. По данным мэрии Целинного округа, на территории сделаны необходимые запасы, но при необходимости будет задействована санавиация. «Баркас со свежим хлебом, фруктами и другими продуктами разгрузился в Усть-Уйском. Село в паводок традиционно отрезано от „большой земли“. Сообщение активно ведется через лодочную переправу. Территория заранее обеспечена все необходимым: есть запас пищи и лекарств, топлива и материалов для дорожного ремонта. Функционирует система жизнеобеспечения, работает ФАП. При необходимости будет задействована санавиация», — специалистов администрации цитирует telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Жителей села призвали к эвакуации вечером 7 апреля. В зоне риска оказались нижние улицы вдоль правого берега реки Уй по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова. Подробнее о паводковой обстановке в регионе узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...