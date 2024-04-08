В село Усть-Уйское Курганской области свежие продукты доставляют на баркасе. По данным мэрии Целинного округа, на территории сделаны необходимые запасы, но при необходимости будет задействована санавиация.
«Баркас со свежим хлебом, фруктами и другими продуктами разгрузился в Усть-Уйском. Село в паводок традиционно отрезано от „большой земли“. Сообщение активно ведется через лодочную переправу. Территория заранее обеспечена все необходимым: есть запас пищи и лекарств, топлива и материалов для дорожного ремонта. Функционирует система жизнеобеспечения, работает ФАП. При необходимости будет задействована санавиация», — специалистов администрации цитирует telegram-канал «Курган|Срочно и Точно».
Жителей села призвали к эвакуации вечером 7 апреля. В зоне риска оказались нижние улицы вдоль правого берега реки Уй по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова. Подробнее о паводковой обстановке в регионе узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.
Целинный округ одним из первых принимает «большую воду»
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В село Усть-Уйское Курганской области свежие продукты доставляют на баркасе. По данным мэрии Целинного округа, на территории сделаны необходимые запасы, но при необходимости будет задействована санавиация. «Баркас со свежим хлебом, фруктами и другими продуктами разгрузился в Усть-Уйском. Село в паводок традиционно отрезано от „большой земли“. Сообщение активно ведется через лодочную переправу. Территория заранее обеспечена все необходимым: есть запас пищи и лекарств, топлива и материалов для дорожного ремонта. Функционирует система жизнеобеспечения, работает ФАП. При необходимости будет задействована санавиация», — специалистов администрации цитирует telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Жителей села призвали к эвакуации вечером 7 апреля. В зоне риска оказались нижние улицы вдоль правого берега реки Уй по улице Минеева и территория лога между переулком Северным и улицей Бухарова. Подробнее о паводковой обстановке в регионе узнаете в онлайн-трансляции URA.RU.