Тюменскому бизнесу помогут с регистрацией и подбором помещений в Узбекистане

Предприятия Тюмени смогут зарегистрироваться в Узбекистане по упрощенной схеме

10 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ранее представительство Тюмени работало в Узбекистане в формате шоурума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский бизнес сможет по упрощенной схеме открывать свои представительства в республике Узбекистан. В этом предпринимателям поможет представительство торгово-промышленной палаты, открытое в стране, пояснила URA.RU вице-президент структуры Екатерина Ульянцева. «Представительство будет преследовать две ключевые цели. Первая — помощь в регистрации в Узбекистане юридических лиц, связанных с предприятиями Тюменской области. И вторая — помощь в аренде производственно-складских помещений», — сообщила URA.RU Ульянцева. Она пояснила, что раньше в Ташкенте уже работало представительство Тюменской области, однако оно имело форму шоурума и фактически не имело юридического статуса, нужного для решения возникающих задач. Решение об открытии представительства региональной ТПП было принято по итогам множества поездок с бизнес-миссиями. «Во всех странах нам важны люди и бизнес. Поэтому всегда нужно вести переговоры и договариваться, не зависимо от страны. Тем более, что Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером Узбекистана», — добавила в беседе с URA.RU Ульянцева. Ранее агентство рассказывало, чем Тюменская область может заинтересовать предприятия Узбекистана. В частности, интерес есть к системам водоочистки и строительным технологиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский бизнес сможет по упрощенной схеме открывать свои представительства в республике Узбекистан. В этом предпринимателям поможет представительство торгово-промышленной палаты, открытое в стране, пояснила URA.RU вице-президент структуры Екатерина Ульянцева. «Представительство будет преследовать две ключевые цели. Первая — помощь в регистрации в Узбекистане юридических лиц, связанных с предприятиями Тюменской области. И вторая — помощь в аренде производственно-складских помещений», — сообщила URA.RU Ульянцева. Она пояснила, что раньше в Ташкенте уже работало представительство Тюменской области, однако оно имело форму шоурума и фактически не имело юридического статуса, нужного для решения возникающих задач. Решение об открытии представительства региональной ТПП было принято по итогам множества поездок с бизнес-миссиями. «Во всех странах нам важны люди и бизнес. Поэтому всегда нужно вести переговоры и договариваться, не зависимо от страны. Тем более, что Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером Узбекистана», — добавила в беседе с URA.RU Ульянцева. Ранее агентство рассказывало, чем Тюменская область может заинтересовать предприятия Узбекистана. В частности, интерес есть к системам водоочистки и строительным технологиям.