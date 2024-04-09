09 апреля 2024

Тюменскому бизнесу помогут с регистрацией и подбором помещений в Узбекистане

Предприятия Тюмени смогут зарегистрироваться в Узбекистане по упрощенной схеме
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее представительство Тюмени работало в Узбекистане в формате шоурума Фото:

Тюменский бизнес сможет по упрощенной схеме открывать свои представительства в республике Узбекистан. В этом предпринимателям поможет представительство торгово-промышленной палаты, открытое в стране, пояснила URA.RU вице-президент структуры Екатерина Ульянцева.

«Представительство будет преследовать две ключевые цели. Первая — помощь в регистрации в Узбекистане юридических лиц, связанных с предприятиями Тюменской области. И вторая — помощь в аренде производственно-складских помещений», — сообщила URA.RU Ульянцева.

Она пояснила, что раньше в Ташкенте уже работало представительство Тюменской области, однако оно имело форму шоурума и фактически не имело юридического статуса, нужного для решения возникающих задач. Решение об открытии представительства региональной ТПП было принято по итогам множества поездок с бизнес-миссиями. «Во всех странах нам важны люди и бизнес. Поэтому всегда нужно вести переговоры и договариваться, не зависимо от страны. Тем более, что Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером Узбекистана», — добавила в беседе с URA.RU Ульянцева.

Ранее агентство рассказывало, чем Тюменская область может заинтересовать предприятия Узбекистана. В частности, интерес есть к системам водоочистки и строительным технологиям.

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Тюменский бизнес сможет по упрощенной схеме открывать свои представительства в республике Узбекистан. В этом предпринимателям поможет представительство торгово-промышленной палаты, открытое в стране, пояснила URA.RU вице-президент структуры Екатерина Ульянцева. «Представительство будет преследовать две ключевые цели. Первая — помощь в регистрации в Узбекистане юридических лиц, связанных с предприятиями Тюменской области. И вторая — помощь в аренде производственно-складских помещений», — сообщила URA.RU Ульянцева. Она пояснила, что раньше в Ташкенте уже работало представительство Тюменской области, однако оно имело форму шоурума и фактически не имело юридического статуса, нужного для решения возникающих задач. Решение об открытии представительства региональной ТПП было принято по итогам множества поездок с бизнес-миссиями. «Во всех странах нам важны люди и бизнес. Поэтому всегда нужно вести переговоры и договариваться, не зависимо от страны. Тем более, что Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером Узбекистана», — добавила в беседе с URA.RU Ульянцева. Ранее агентство рассказывало, чем Тюменская область может заинтересовать предприятия Узбекистана. В частности, интерес есть к системам водоочистки и строительным технологиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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