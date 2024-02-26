Тюменский бизнес найдет новых партнеров в Узбекистане

Делегация Тюменской области принимает участие в международной выставке UzBuild

27 февраля 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

У тюменских предпринимателей есть шанс закрепиться на строительном рынке Узбекистана Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Тюменский бизнес имеет все шансы найти новых партнеров в Узбекистане. Стенд Тюменской области уже готов встречать гостей на международной выставке UzBuild, рассказала URA.RU вице-президент торгово-промышленной палаты региона Екатерина Ульянцева. «Готовы к работе. Выставка международная, но в первую очередь мы хотим найти партнеров именно в Узбекистане. Эта страна максимально открыта к сотрудничеству, рынок готов принимать новых игроков. Но ограничивать географию контрактов не планируем, поэтому и другие страны, и другие российские участники выставки могут быть потенциальными партнерами», — рассказала она. Ульянцева сообщила, что на стенде Тюменской области представлены технологии водоочистки, разработанные и внедренные в регионе. Кроме того, свою продукцию покажут производители железной мебели и дверей, а также застройщики, работающие в сфере ИЖС. Ранее URA.RU рассказало, какие направления в этом году являются приоритетными для развития тюменского экспорта. Среди новых потенциальных партнеров местный бизнес рассматривает Бангладеш.

Тюменский бизнес имеет все шансы найти новых партнеров в Узбекистане. Стенд Тюменской области уже готов встречать гостей на международной выставке UzBuild, рассказала URA.RU вице-президент торгово-промышленной палаты региона Екатерина Ульянцева. «Готовы к работе. Выставка международная, но в первую очередь мы хотим найти партнеров именно в Узбекистане. Эта страна максимально открыта к сотрудничеству, рынок готов принимать новых игроков. Но ограничивать географию контрактов не планируем, поэтому и другие страны, и другие российские участники выставки могут быть потенциальными партнерами», — рассказала она. Ульянцева сообщила, что на стенде Тюменской области представлены технологии водоочистки, разработанные и внедренные в регионе. Кроме того, свою продукцию покажут производители железной мебели и дверей, а также застройщики, работающие в сфере ИЖС. Ранее URA.RU рассказало, какие направления в этом году являются приоритетными для развития тюменского экспорта. Среди новых потенциальных партнеров местный бизнес рассматривает Бангладеш.