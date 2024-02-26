26 февраля 2024

Тюменский бизнес найдет новых партнеров в Узбекистане

Делегация Тюменской области принимает участие в международной выставке UzBuild
© Служба новостей «URA.RU»
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У тюменских предпринимателей есть шанс закрепиться на строительном рынке Узбекистана Фото:

Тюменский бизнес имеет все шансы найти новых партнеров в Узбекистане. Стенд Тюменской области уже готов встречать гостей на международной выставке UzBuild, рассказала URA.RU вице-президент торгово-промышленной палаты региона Екатерина Ульянцева.

«Готовы к работе. Выставка международная, но в первую очередь мы хотим найти партнеров именно в Узбекистане. Эта страна максимально открыта к сотрудничеству, рынок готов принимать новых игроков. Но ограничивать географию контрактов не планируем, поэтому и другие страны, и другие российские участники выставки могут быть потенциальными партнерами», — рассказала она.

Ульянцева сообщила, что на стенде Тюменской области представлены технологии водоочистки, разработанные и внедренные в регионе. Кроме того, свою продукцию покажут производители железной мебели и дверей, а также застройщики, работающие в сфере ИЖС.

Ранее URA.RU рассказало, какие направления в этом году являются приоритетными для развития тюменского экспорта. Среди новых потенциальных партнеров местный бизнес рассматривает Бангладеш.

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Тюменский бизнес имеет все шансы найти новых партнеров в Узбекистане. Стенд Тюменской области уже готов встречать гостей на международной выставке UzBuild, рассказала URA.RU вице-президент торгово-промышленной палаты региона Екатерина Ульянцева. «Готовы к работе. Выставка международная, но в первую очередь мы хотим найти партнеров именно в Узбекистане. Эта страна максимально открыта к сотрудничеству, рынок готов принимать новых игроков. Но ограничивать географию контрактов не планируем, поэтому и другие страны, и другие российские участники выставки могут быть потенциальными партнерами», — рассказала она. Ульянцева сообщила, что на стенде Тюменской области представлены технологии водоочистки, разработанные и внедренные в регионе. Кроме того, свою продукцию покажут производители железной мебели и дверей, а также застройщики, работающие в сфере ИЖС. Ранее URA.RU рассказало, какие направления в этом году являются приоритетными для развития тюменского экспорта. Среди новых потенциальных партнеров местный бизнес рассматривает Бангладеш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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