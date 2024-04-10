Тюменским ветеринарам хотят дать деньги на ипотеку

Правительство Тюменской области хочет дать право ветеринарам, работающим в селах, тратить субсидию от властей на покупку жилья, а также погашение ипотеки. Соответствующий законопроект внесен в облдуму. В настоящее время деньги можно направить только на строительство частного жилья.
«Предлагается предусмотреть для ветеринарных специалистов, работающих в сельской местности, право на получение субсидии и займа на приобретение готового жилья. Также предлагается уточнить, что заем на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности может предоставляться в том числе на погашение основной суммы долга и (или) процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное строительство», — говорится в проекте поправок, внесенных в Тюменскую областную думу.
Такой мерой власти хотят привлечь ветеринаров с высшим и средним профобразованием для работы в селах. Сейчас эти специалисты могут получить субсидию (400 000 рублей и по 100 000 за каждого ребенка в семье) и займ (не более миллиона рублей на 10 лет), но тратить их можно только на строительство жилья. В 2023 году такой мерой поддержки воспользовался один человек, в 2024-м — ни одного. Власти связывают это с удорожанием стройматериалов и земли, из-за чего люди не могут принять решение о стройке.
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Правительство Тюменской области хочет дать право ветеринарам, работающим в селах, тратить субсидию от властей на покупку жилья, а также погашение ипотеки. Соответствующий законопроект внесен в облдуму. В настоящее время деньги можно направить только на строительство частного жилья. «Предлагается предусмотреть для ветеринарных специалистов, работающих в сельской местности, право на получение субсидии и займа на приобретение готового жилья. Также предлагается уточнить, что заем на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности может предоставляться в том числе на погашение основной суммы долга и (или) процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное строительство», — говорится в проекте поправок, внесенных в Тюменскую областную думу. Такой мерой власти хотят привлечь ветеринаров с высшим и средним профобразованием для работы в селах. Сейчас эти специалисты могут получить субсидию (400 000 рублей и по 100 000 за каждого ребенка в семье) и займ (не более миллиона рублей на 10 лет), но тратить их можно только на строительство жилья. В 2023 году такой мерой поддержки воспользовался один человек, в 2024-м — ни одного. Власти связывают это с удорожанием стройматериалов и земли, из-за чего люди не могут принять решение о стройке.