Тюменским ветеринарам хотят дать деньги на ипотеку

В Тюменской области сельским ветеринарам хотят выделять деньги на покупку жилья

10 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Специалисты смогут тратить госпомощь не на строительство, а на покупку готового жилья Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство Тюменской области хочет дать право ветеринарам, работающим в селах, тратить субсидию от властей на покупку жилья, а также погашение ипотеки. Соответствующий законопроект внесен в облдуму. В настоящее время деньги можно направить только на строительство частного жилья. «Предлагается предусмотреть для ветеринарных специалистов, работающих в сельской местности, право на получение субсидии и займа на приобретение готового жилья. Также предлагается уточнить, что заем на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности может предоставляться в том числе на погашение основной суммы долга и (или) процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное строительство», — говорится в проекте поправок, внесенных в Тюменскую областную думу. Такой мерой власти хотят привлечь ветеринаров с высшим и средним профобразованием для работы в селах. Сейчас эти специалисты могут получить субсидию (400 000 рублей и по 100 000 за каждого ребенка в семье) и займ (не более миллиона рублей на 10 лет), но тратить их можно только на строительство жилья. В 2023 году такой мерой поддержки воспользовался один человек, в 2024-м — ни одного. Власти связывают это с удорожанием стройматериалов и земли, из-за чего люди не могут принять решение о стройке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Тюменской области хочет дать право ветеринарам, работающим в селах, тратить субсидию от властей на покупку жилья, а также погашение ипотеки. Соответствующий законопроект внесен в облдуму. В настоящее время деньги можно направить только на строительство частного жилья. «Предлагается предусмотреть для ветеринарных специалистов, работающих в сельской местности, право на получение субсидии и займа на приобретение готового жилья. Также предлагается уточнить, что заем на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности может предоставляться в том числе на погашение основной суммы долга и (или) процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное строительство», — говорится в проекте поправок, внесенных в Тюменскую областную думу. Такой мерой власти хотят привлечь ветеринаров с высшим и средним профобразованием для работы в селах. Сейчас эти специалисты могут получить субсидию (400 000 рублей и по 100 000 за каждого ребенка в семье) и займ (не более миллиона рублей на 10 лет), но тратить их можно только на строительство жилья. В 2023 году такой мерой поддержки воспользовался один человек, в 2024-м — ни одного. Власти связывают это с удорожанием стройматериалов и земли, из-за чего люди не могут принять решение о стройке.