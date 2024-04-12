Кировский мост готовят к встрече с волной наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на Кировском мосту демонтируют перильное ограждение перед приходом наводнения. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК Курган». Пик паводка в городе ожидают 14 — 15 апреля.

«На Кировском мосту снимают перила. Продолжаются работы по укреплению дамбы», — говорится в сообщении. На видео видно, как рабочие демонтируют ограждения и складывают их для последующего вывоза с моста.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидируют лежачих полицейских для проезда грузовиков с песком. Данные работы проводят на проспекте Конституции, где засыпают выезды к дамбе на набережной Тобола. Самая актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.