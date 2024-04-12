В Кургане снимают перила с моста перед волной наводнения. Видео

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство, мешки с песком
Кировский мост готовят к встрече с волной наводнения Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на Кировском мосту демонтируют перильное ограждение перед приходом наводнения. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК Курган». Пик паводка в городе ожидают 14 — 15 апреля.

«На Кировском мосту снимают перила. Продолжаются работы по укреплению дамбы», — говорится в сообщении. На видео видно, как рабочие демонтируют ограждения и складывают их для последующего вывоза с моста.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидируют лежачих полицейских для проезда грузовиков с песком. Данные работы проводят на проспекте Конституции, где засыпают выезды к дамбе на набережной Тобола. Самая актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.

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В Кургане на Кировском мосту демонтируют перильное ограждение перед приходом наводнения. Об этом сообщается в telegram-канале «ГТРК Курган». Пик паводка в городе ожидают 14 — 15 апреля. «На Кировском мосту снимают перила. Продолжаются работы по укреплению дамбы», — говорится в сообщении. На видео видно, как рабочие демонтируют ограждения и складывают их для последующего вывоза с моста. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ликвидируют лежачих полицейских для проезда грузовиков с песком. Данные работы проводят на проспекте Конституции, где засыпают выезды к дамбе на набережной Тобола. Самая актуальная информация о ситуации с паводком — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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