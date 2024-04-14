Как сверху выглядит Тобол, сильно поднявшийся возле Кургана. Фото, видео

Возле Кургана в селе Бараба поднялась вода в реке Тобол
© Служба новостей «URA.RU»
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Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область
Так Тобол в селе Бараба выглядел днем 14 апреля Фото:

В селе Бараба, которое находится возле Кургана, продолжает расти уровень реки Тобол. URA.RU предлагает посмотреть, как там 14 апреля сверху выглядела река.

«Уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. Так река в Барабе выглядела днем», — передает корреспондент URA.RU.

Власти для снижения последствий от паводка пробурили дыры вдоль реки Тобол. Вода уже их заполняет. При этом гидрологи сомневаются в эффективности такого метода. Неподалеку от Барабы в селе Утятском вода затопила платный мост и дорогу, из-за чего уже 14 апреля мост не было видно. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область
Уровень воды в реке продолжает увеличиваться
Фото:

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В селе Бараба, которое находится возле Кургана, продолжает расти уровень реки Тобол. URA.RU предлагает посмотреть, как там 14 апреля сверху выглядела река. «Уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. Так река в Барабе выглядела днем», — передает корреспондент URA.RU. Власти для снижения последствий от паводка пробурили дыры вдоль реки Тобол. Вода уже их заполняет. При этом гидрологи сомневаются в эффективности такого метода. Неподалеку от Барабы в селе Утятском вода затопила платный мост и дорогу, из-за чего уже 14 апреля мост не было видно. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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