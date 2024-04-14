Как сверху выглядит Тобол, сильно поднявшийся возле Кургана. Фото, видео

Возле Кургана в селе Бараба поднялась вода в реке Тобол

14 апреля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Так Тобол в селе Бараба выглядел днем 14 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Бараба, которое находится возле Кургана, продолжает расти уровень реки Тобол. URA.RU предлагает посмотреть, как там 14 апреля сверху выглядела река. «Уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. Так река в Барабе выглядела днем», — передает корреспондент URA.RU. Власти для снижения последствий от паводка пробурили дыры вдоль реки Тобол. Вода уже их заполняет. При этом гидрологи сомневаются в эффективности такого метода. Неподалеку от Барабы в селе Утятском вода затопила платный мост и дорогу, из-за чего уже 14 апреля мост не было видно. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Уровень воды в реке продолжает увеличиваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Бараба, которое находится возле Кургана, продолжает расти уровень реки Тобол. URA.RU предлагает посмотреть, как там 14 апреля сверху выглядела река. «Уровень воды в Тоболе продолжает увеличиваться. Так река в Барабе выглядела днем», — передает корреспондент URA.RU. Власти для снижения последствий от паводка пробурили дыры вдоль реки Тобол. Вода уже их заполняет. При этом гидрологи сомневаются в эффективности такого метода. Неподалеку от Барабы в селе Утятском вода затопила платный мост и дорогу, из-за чего уже 14 апреля мост не было видно. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.