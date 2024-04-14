В Курганской области течением Тобола снесло два моста: главное к вечеру 14 апреля

Вода в реке Тобол у Кургана стремительно растет

14 апреля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Мощным течением Тобола в Курганской области снесло два моста, но уровень воды в реке продолжает стремительно нарастать. Спасатели МЧС бурят дыры в земле, чтобы уменьшить последствия наводнения, а некоторые курганцы отказываются эвакуироваться и мечтают построить ковчег. Главное о паводке 14 апреля — в материале URA.RU. В деревне Лаптева мощным течением Тобола снесло мост, сделанный местными жителями в 2016 году. Мужчины на лодках пытались привязать его, так как это единственная переправа на другой берег. Еще один мост снесло водой в селе Темляково. Сооружение несло по реке вместе со спасателем, но позже его удалось поймать и закрепить у берега. Для того чтобы достать его из воды, специалисты бурят землю. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что вода в Тоболе пошла на Курган. По его словам, в подтопляемых зонах будут отключать газ и электричество. За ночь прирост составил 54 сантиметра, а за прошлые сутки — 75. К 20:00 уровень воды в Тоболе составил 565 сантиметров, и до выхода реки на пойму осталось 85 сантиметров. В селе Бараба под Курганом вода поднялась до 189 сантиметров, но местная жительница сообщала о рекордных 3,5 метрах. В Крюково Кетовского округа затопило пляж, а в селе Утятское — платный мост и дорогу. Мусор, прибывающий по Тоболу к главному гидроузлу дамбы в Кургане, образовал затор, который ликвидируют спасатели. О нем сообщал Шумков. Мэрия Кургана опубликовала карту с территориями, которые может затопить, а в пресс-службе ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сообщили, что наводнение в Казахстане не повлияло на работу российских пунктов пропуска на границе. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что в Кургане наступает пик паводка. В ночь на 14 апреля спасатели МЧС установили водоналивные дамбы на набережной, а вдоль шоссе Тюнина появились десятки дыр, которые, по задумке властей, должны помочь справиться с паводком. В селе Бараба Тобол подступил к отверстиям, но главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов сообщил URA.RU, что бурение дыр в пойме может привести к загрязнению подземных вод на несколько месяцев. Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов посетил пункты временного размещения в Притобольном округе и пообщался с эвакуированным населением. Полпред в УрФО Владимир Якушев и Вадим Шумков провели заседание комиссии, обсудив схемы движения транспорта при эвакуации и развитии паводка. Курганцы, пострадавшие от наводнения, подали более 900 заявок на получение единовременной выплаты. По шоссе Тюнина закрыто автомобильное движение, и сотрудники ГИБДД направляют всех водителей через мост Бурова-Петрова. На улице Галкинской во время противопаводковых работ засыпали вход в дом, где проживают инвалиды, а местные бизнесмены самостоятельно сделали укрепления вокруг ТЦ и гостиницы «Воробьевы горы». Жители села Белозерское мечтают построить ковчег, курганские предприниматели выкупили у себя алкоголь, чтобы продавать его местным за наличку, а пенсионеры разочаровались уровнем воды в Тоболе. Одни курганцы убегают от паводка на квадроцикле, а другие матерятся на дамбы и чиновников, которые просят их эвакуироваться. Жители различных микрорайонов Кургана просят не включать сирену по ночам. Жительница села Бараба Вера Викторовна считает, что наводнение — это наказание за грехи. Микрорайон Нижняя Утятка эвакуируют из-за риска, что большая вода отрежет его от города. Мэрия Кургана предупреждает, что необходимо вывезти из гаражей, находящихся на правобережной и левобережной части Кургана, автомобили и имущество, так как их может затопить. В селе Кетово началась эвакуация населения, а в Челноково чиновники уговаривают жителей экстренно эвакуироваться. В село Труд и Знание Звериноголовского округа, отрезанное от внешнего мира из-за паводка, спасатели привезли более тонны питьевой воды.