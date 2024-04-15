Дети в ЯНАО развлекаются тем, что залезают на вышки. Фото

15 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Салехарде школьники придумали новый вид развлечения: они залезают на вышки сотовой связи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) школьники придумали новый развлечения: они залезают на вышки операторов сотовой связи. Фото с юными экстремалами опубликовал telegram-канал «Сова сказала». «Салехардские школьники дорвались», — комментирует источник опубликованные фото. На снимках отчетливо видны подростки, поднимающиеся по лестнице вышки сотовой связи. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранительные органы разыскивают оператора, который выложил в социальные сети драку подростков в компьютерном клубе. Об этом URA.RU сообщают источники в силовых структурах. Фото со школьниками на вышке сняли в Салехарде Сова сказала Школьник на вышке в Салехарде Сова сказала Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) школьники придумали новый развлечения: они залезают на вышки операторов сотовой связи. Фото с юными экстремалами опубликовал telegram-канал «Сова сказала». «Салехардские школьники дорвались», — комментирует источник опубликованные фото. На снимках отчетливо видны подростки, поднимающиеся по лестнице вышки сотовой связи. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранительные органы разыскивают оператора, который выложил в социальные сети драку подростков в компьютерном клубе. Об этом URA.RU сообщают источники в силовых структурах.