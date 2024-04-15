Дети в ЯНАО развлекаются тем, что залезают на вышки. Фото

В Салехарде школьники придумали новый вид развлечения: они залезают на вышки сотовой связи
В Салехарде (ЯНАО) школьники придумали новый развлечения: они залезают на вышки операторов сотовой связи. Фото с юными экстремалами опубликовал telegram-канал «Сова сказала».
«Салехардские школьники дорвались», — комментирует источник опубликованные фото. На снимках отчетливо видны подростки, поднимающиеся по лестнице вышки сотовой связи.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранительные органы разыскивают оператора, который выложил в социальные сети драку подростков в компьютерном клубе. Об этом URA.RU сообщают источники в силовых структурах.
Фото со школьниками на вышке сняли в Салехарде
Школьник на вышке в Салехарде
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