Дети в ЯНАО развлекаются тем, что залезают на вышки. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, вышка, ретранслятор, мачта, телемачта
В Салехарде школьники придумали новый вид развлечения: они залезают на вышки сотовой связи Фото:

В Салехарде (ЯНАО) школьники придумали новый развлечения: они залезают на вышки операторов сотовой связи. Фото с юными экстремалами опубликовал telegram-канал «Сова сказала».

«Салехардские школьники дорвались», — комментирует источник опубликованные фото. На снимках отчетливо видны подростки, поднимающиеся по лестнице вышки сотовой связи.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранительные органы разыскивают оператора, который выложил в социальные сети драку подростков в компьютерном клубе. Об этом URA.RU сообщают источники в силовых структурах.

Фото со школьниками на вышке сняли в Салехарде
Фото со школьниками на вышке сняли в Салехарде
Школьник на вышке в Салехарде
Школьник на вышке в Салехарде

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В Салехарде (ЯНАО) школьники придумали новый развлечения: они залезают на вышки операторов сотовой связи. Фото с юными экстремалами опубликовал telegram-канал «Сова сказала». «Салехардские школьники дорвались», — комментирует источник опубликованные фото. На снимках отчетливо видны подростки, поднимающиеся по лестнице вышки сотовой связи. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) правоохранительные органы разыскивают оператора, который выложил в социальные сети драку подростков в компьютерном клубе. Об этом URA.RU сообщают источники в силовых структурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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