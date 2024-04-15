В Избиркоме ЯНАО объяснили, зачем меняют выборное законодательство

В ИК ЯНАО сообщили о причинах изменения законов о выборах и референдумах

16 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

В ИК ЯНАО назвали причину изменений в выборных законах Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В окружном избиркоме пояснили, что законодательство автономного округа приводят к соответствию федеральным стандартам. Информацией о законотворческой инициативе с агентством поделились представители ИК ЯНАО. «Избирательная комиссия субъекта РФ вправе сформировать одну либо несколько территориальных комиссий для руководства деятельностью участковых комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на судах, полярных станциях, а также для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования. Аналогичная норма есть и в законах других субъектов Российской Федерации», — рассказали в ИК ЯНАО. В избиркоме также добавили, что изменение числа территориальных комиссий особенно актуально для крупных муниципальных и городских округов. «В данных условиях потребуется решение избирательной комиссии субъекта РФ о возложении исполнения полномочий по организации муниципальных выборов на одну из территориальных комиссий», — объяснили корреспонденту агентства в окружном избиркоме. Ранее URA.RU сообщало о проекте изменений в региональном законе о выборах и референдумах. Законодательство хотят подготовить к наличию нескольких ТИК в одном муниципальном образовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружном избиркоме пояснили, что законодательство автономного округа приводят к соответствию федеральным стандартам. Информацией о законотворческой инициативе с агентством поделились представители ИК ЯНАО. «Избирательная комиссия субъекта РФ вправе сформировать одну либо несколько территориальных комиссий для руководства деятельностью участковых комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на судах, полярных станциях, а также для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования. Аналогичная норма есть и в законах других субъектов Российской Федерации», — рассказали в ИК ЯНАО. В избиркоме также добавили, что изменение числа территориальных комиссий особенно актуально для крупных муниципальных и городских округов. «В данных условиях потребуется решение избирательной комиссии субъекта РФ о возложении исполнения полномочий по организации муниципальных выборов на одну из территориальных комиссий», — объяснили корреспонденту агентства в окружном избиркоме. Ранее URA.RU сообщало о проекте изменений в региональном законе о выборах и референдумах. Законодательство хотят подготовить к наличию нескольких ТИК в одном муниципальном образовании.