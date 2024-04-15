15 апреля 2024

В Избиркоме ЯНАО объяснили, зачем меняют выборное законодательство

В ИК ЯНАО сообщили о причинах изменения законов о выборах и референдумах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, табличка, избирком янао
В ИК ЯНАО назвали причину изменений в выборных законах Фото:

В окружном избиркоме пояснили, что законодательство автономного округа приводят к соответствию федеральным стандартам. Информацией о законотворческой инициативе с агентством поделились представители ИК ЯНАО.

«Избирательная комиссия субъекта РФ вправе сформировать одну либо несколько территориальных комиссий для руководства деятельностью участковых комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на судах, полярных станциях, а также для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования. Аналогичная норма есть и в законах других субъектов Российской Федерации», — рассказали в ИК ЯНАО.

В избиркоме также добавили, что изменение числа территориальных комиссий особенно актуально для крупных муниципальных и городских округов. «В данных условиях потребуется решение избирательной комиссии субъекта РФ о возложении исполнения полномочий по организации муниципальных выборов на одну из территориальных комиссий», — объяснили корреспонденту агентства в окружном избиркоме.

Ранее URA.RU сообщало о проекте изменений в региональном законе о выборах и референдумах. Законодательство хотят подготовить к наличию нескольких ТИК в одном муниципальном образовании.

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В окружном избиркоме пояснили, что законодательство автономного округа приводят к соответствию федеральным стандартам. Информацией о законотворческой инициативе с агентством поделились представители ИК ЯНАО. «Избирательная комиссия субъекта РФ вправе сформировать одну либо несколько территориальных комиссий для руководства деятельностью участковых комиссий, сформированных на избирательных участках, образованных на судах, полярных станциях, а также для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования. Аналогичная норма есть и в законах других субъектов Российской Федерации», — рассказали в ИК ЯНАО. В избиркоме также добавили, что изменение числа территориальных комиссий особенно актуально для крупных муниципальных и городских округов. «В данных условиях потребуется решение избирательной комиссии субъекта РФ о возложении исполнения полномочий по организации муниципальных выборов на одну из территориальных комиссий», — объяснили корреспонденту агентства в окружном избиркоме. Ранее URA.RU сообщало о проекте изменений в региональном законе о выборах и референдумах. Законодательство хотят подготовить к наличию нескольких ТИК в одном муниципальном образовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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