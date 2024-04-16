16 апреля 2024

Президент Путин проведет совещание с губернатором Моором по ситуации с паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Тюменской области в Казанке. Тюмень, моор александр, казанка
Губернатор региона Александр Моор выступит с докладом перед президентом РФ Фото:
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Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с паводком на юге Тюменской области 17 апреля. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с докладом перед президентом о том, как проходит эвакуация жителей.

«Селекторное совещание с президентом Владимиром Путиным назначено на 17 апреля в 15 часов. Александр Моор доложит о ходе проведения эвакуации жителей юга Тюменской области, которая сейчас проходит из-за паводка. Эвакуация в регионе была превентивной мерой, мы подготовились заранее. Сейчас уже эвакуировано 797 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 75 человек и 466 у родственников. Остальные размещены в медицинские и социальные учреждения», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Решения об эвакуации принимаются оперативным штабом, который сейчас работает в Ишиме. В состав командования входят губернатор региона, глава МЧС по региону Артур Хачатрян, глава Ишимского района Сергей Ломовцев, глава Ишима Федор Шишкин. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор предупредил жителей села Казанское о резком подъеме в реке Ишим. Больше актуальной информации о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с паводком на юге Тюменской области 17 апреля. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с докладом перед президентом о том, как проходит эвакуация жителей. «Селекторное совещание с президентом Владимиром Путиным назначено на 17 апреля в 15 часов. Александр Моор доложит о ходе проведения эвакуации жителей юга Тюменской области, которая сейчас проходит из-за паводка. Эвакуация в регионе была превентивной мерой, мы подготовились заранее. Сейчас уже эвакуировано 797 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 75 человек и 466 у родственников. Остальные размещены в медицинские и социальные учреждения», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Решения об эвакуации принимаются оперативным штабом, который сейчас работает в Ишиме. В состав командования входят губернатор региона, глава МЧС по региону Артур Хачатрян, глава Ишимского района Сергей Ломовцев, глава Ишима Федор Шишкин. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор предупредил жителей села Казанское о резком подъеме в реке Ишим. Больше актуальной информации о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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