Президент Путин проведет совещание с губернатором Моором по ситуации с паводком

17 апреля 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Губернатор региона Александр Моор выступит с докладом перед президентом РФ Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с паводком на юге Тюменской области 17 апреля. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с докладом перед президентом о том, как проходит эвакуация жителей. «Селекторное совещание с президентом Владимиром Путиным назначено на 17 апреля в 15 часов. Александр Моор доложит о ходе проведения эвакуации жителей юга Тюменской области, которая сейчас проходит из-за паводка. Эвакуация в регионе была превентивной мерой, мы подготовились заранее. Сейчас уже эвакуировано 797 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 75 человек и 466 у родственников. Остальные размещены в медицинские и социальные учреждения», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Решения об эвакуации принимаются оперативным штабом, который сейчас работает в Ишиме. В состав командования входят губернатор региона, глава МЧС по региону Артур Хачатрян, глава Ишимского района Сергей Ломовцев, глава Ишима Федор Шишкин. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор предупредил жителей села Казанское о резком подъеме в реке Ишим. Больше актуальной информации о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации с паводком на юге Тюменской области 17 апреля. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с докладом перед президентом о том, как проходит эвакуация жителей. «Селекторное совещание с президентом Владимиром Путиным назначено на 17 апреля в 15 часов. Александр Моор доложит о ходе проведения эвакуации жителей юга Тюменской области, которая сейчас проходит из-за паводка. Эвакуация в регионе была превентивной мерой, мы подготовились заранее. Сейчас уже эвакуировано 797 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 75 человек и 466 у родственников. Остальные размещены в медицинские и социальные учреждения», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Решения об эвакуации принимаются оперативным штабом, который сейчас работает в Ишиме. В состав командования входят губернатор региона, глава МЧС по региону Артур Хачатрян, глава Ишимского района Сергей Ломовцев, глава Ишима Федор Шишкин. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор предупредил жителей села Казанское о резком подъеме в реке Ишим. Больше актуальной информации о паводке — в онлайн-трансляции URA.RU.